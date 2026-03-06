  MENIU  
Mesajul emoționant al Dacianei Sârbu după revenirea fiicei sale în țară: „Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată!" Ce spune despre Irina

Mesajul emoționant al Dacianei Sârbu după revenirea fiicei sale în țară: „Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată!” Ce spune despre Irina

Raluca Vițu
Actualizat 06.03.2026, 17:32

Revenirea Irinei Ponta în țară a fost urmată de un mesaj puternic și încărcat de emoție din partea mamei sale, Daciana Sârbu. După zile tensionate și pline de incertitudine, aceasta a vorbit public despre trăirile din ultima săptămână și despre decizia de a continua demersurile împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu. Mesajul ei, postat pe rețelele sociale, a stârnit numeroase reacții și a readus în atenție controversa legată de repatrierea fiicei sale.

O săptămână de teamă și incertitudine pentru daciana Sârbu

Daciana Sârbu descrie ultimele zile ca fiind unele dintre cele mai grele din viața ei, marcate de îngrijorare profundă pentru copilul său și de sentimentul că situația scapă de sub control.

„Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat.”

Ea mărturisește că momentul în care a simțit că își pierde speranța a fost cel care a determinat-o să reacționeze public.

„Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe lângă disperare, furia și frustrarea unei mame căreia i se ia speranța că i se întoarce copilul acasă și am reacționat.”

Determinată să continue lupta

Fosta europarlamentară spune că ar fi putut alege tăcerea, așa cum a făcut în alte situații în care s-a simțit nedreptățită, însă de această dată a considerat că ar fi o nedreptate față de fiica ei:

„Aș fi putut să tac, așa cum am făcut de multe ori când m-am simțit nedreptățită. Aș fi putut să pun și acest episod într-un alt sertar al minții. Dar nu era drept față de Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile.”

Citeşte şi: Ce impact a avut divorțul lui Victor Ponta și al Dacianei Sârbu asupra copiilor lor. Fosta politiciană a dat cărțile pe față

Citeşte şi: Crin Antonescu, reacție după situația din Dubai a fiicei lui Victor Ponta. „Îl detest. Definitiv. Dar ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale…” Ce spune despre cazul Irinei Ponta

Citeşte şi: Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu. „Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine, pentru că eu sunt mama Irinei!”

Citeşte şi: Daciana Sârbu, detalii despre momentul în care fiica ei a fost oprită să plece din Dubai. „Am simțit că înnebunesc! Copilul plângea şi spunea că nu mai suportă!”

Daciana Sârbu afirmă că nu se va opri, indiferent de criticile sau atacurile care au apărut în spațiul public după declarațiile sale: „N-o să mă oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea astăzi. Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată.”

În finalul mesajului, Sârbu le mulțumește celor care au susținut-o în aceste zile dificile și spune că datorită lor a reușit să își strângă copilul în brațe din nou.

„Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați oferit ajutorul. Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai puțin singură” – a încheiat fosta politiciană.

Foto – Facebook

