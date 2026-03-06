Crin Antonescu, reacție după situația din Dubai a fiicei lui Victor Ponta. „Îl detest. Definitiv. Dar ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale…” Ce spune despre cazul Irinei Ponta

Crin Antonescu a transmis un mesaj public în care își exprimă solidaritatea față de Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta, după ce aceasta a fost oprită să se îmbarce în autocarul care o ducea spre avionul de repatriere din Dubai. Fostul lider politic a subliniat că, deși relația sa cu Victor Ponta a fost una tensionată în trecut, situația în care a fost pus un minor depășește orice dispută politică.

Reacția lui Crin Antonescu la incidentul din Dubai

În mesajul publicat, Crin Antonescu a afirmat că, în ciuda divergențelor personale și politice cu Victor Ponta, consideră că situația fiicei acestuia este una gravă și îngrijorătoare. El a descris incidentul ca fiind profund nedrept față de un copil aflat într-o situație vulnerabilă.

„Nu mă poate bănui nimeni că îl simpatizez pe dl. Ponta. Puține persoane au la fel de multe motive ca mine să îl deteste. Și îl detest. Definitiv. Dar ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale, Irina, mă umple de scârbă și de groază”, a scris Antonescu, referindu-se la momentul în care adolescenta ar fi fost oprită să plece spre România.

El a criticat modul în care ar fi fost gestionată situația, considerând că un minor nu ar trebui să fie afectat de decizii motivate politic sau de imagine. „Să împiedici un minor să ia un avion spre țara lui, într-o situație limită, pe considerente de ‘imagine’, e tot ce am văzut mai revoltător”, a transmis acesta.

Mesaj de sprijin pentru Irina Ponta și familia ei

Crin Antonescu a subliniat că, dincolo de conflictele politice, protejarea unui copil trebuie să fie o prioritate absolută. El a transmis un mesaj de solidaritate atât pentru Irina Ponta, cât și pentru părinții ei.

„Sunt pe deplin solidar cu Irina Ponta, cu Daciana Sârbu și, da, chiar cu Victor Ponta. Pentru că știu ce înseamnă să-ți protejezi copilul de ura stupidă a tuturor idioților”, a scris fostul lider politic.

Contextul declarațiilor lui Crin Antonescu

Situația Irinei Ponta în Dubai a devenit un subiect major de dezbatere publică după ce adolescenta, aflată în Emiratele Arabe Unite pentru un program educațional, nu a fost inclusă în transportul organizat pentru repatrierea cetățenilor români. Potrivit relatărilor din presă, Irina ar fi fost exclusă de pe lista de evacuare, gest care a declanșat acuzații de abuz în serviciu la adresa ministrei de Externe, Oana Țoiu.

Daciana Sârbu, mama Irinei, a susținut că fiica ei nu a fost lăsată să urce în autocarul care urma să o ducă spre avionul de repatriere, deși era minoră și se afla singură în zonă. Ea afirmă că i s-a transmis neoficial că decizia ar fi avut legătură cu „rațiuni de imagine”, iar ulterior a anunțat că va depune o plângere penală împotriva ministrei.

Controversa s-a amplificat după ce Ministerul de Externe a transmis că evacuările se fac pe baza unor criterii stricte, în timp ce Daciana Sârbu a susținut că avionul ar fi avut locuri libere. Disputa a alimentat o dezbatere intensă în spațiul public privind modul în care a fost gestionată operațiunea de repatriere.

Cazul a atras și reacții din partea unor figuri politice, fiind prezentat în presă ca un posibil incident cu implicații politice, în condițiile în care unele surse au sugerat că decizia de a o exclude pe Irina ar fi fost luată la nivel înalt în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News