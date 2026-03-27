Victor Ponta, criticat după ce a purtat tricoul Turciei pe sub cel al României, la meciul România-Turcia: „Patriotism în straturi, ca ceapa degerată”

Victor Ponta a purtat tricoul Turciei pe sub cel al României, la meciul România – Turcia de joi, 26 martie. Partida s-a încheiat cu 1-0 pentru turci. Astfel, România a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială.

Fostul premier Victor Ponta s-a aflat joi, 26 martie, printre suporterii români prezenți pe stadionul Beșiktaș Park din Istanbul pentru a susține echipa națională la meciul cu Turcia.

Înainte de meci, Ponta a filmat momentul în care alege ce să poarte pe stadion dintre tricoul Turciei și cel al României. Deși spune: „Greu, greu, greu, dar totuși în seara asta…”, ridicând de pe pat tricoul tricolorilor, în fotografia de pe stadion se vede că poartă tricoul Turciei pe sub cel al României.

„Practic, patriotism în straturi, ca ceapa degerată”

Pagina de Facebook „Ultima Fază” l-a criticat pe politician pentru „dubla loialitate”. În aceeași postare este amintit momentul în care Ponta a ordonat inundarea unor sate din România pentru a proteja Belgradul, în 2014.

„Victor Ponta, mare suveranist de serviciu, surprins la Turcia–România cu «dublă loialitate»: tricoul Turciei pe sub cel al României. Practic, patriotism în straturi, ca ceapa degerată. Omul care, dacă e să ne luăm după legende, mai inundă o țară-două «strategic», ce mai e un tricou în plus? Flexibilitate diplomatică, nu glumă. Noul suveranist? Mai degrabă varianta Mickey Mouse: mult desen, puțină substanță și mereu gata de show”, este mesajul transmis de pagina de Facebook „Ultima Fază”.

Reacțiile internauților

Postarea în care Victor Ponta spune că nu știe ce tricou să poarte la meciul Turcia-România are zeci de mii de vizualizări și sute de comentarii de la români dezamăgiți.

„Vă dați seama că fostul prim-ministru al României este indecis dacă să țină cu Turcia sau cu România?”, a comentat cineva. „Tu vrei să inunzi gazonul să câștigăm la masa verde. Numai tu ne poți ajuta acum”, a fost un alt comentariu. „La tine pe pagina scrie România pe primul loc, iar aici spui ca e greu…”, a transmis altcineva.

Foto: Facebook; GSP-Cristi Preda

