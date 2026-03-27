Gheorghe Hagi a fost primit cu urale de fanii turci, înaintea meciului Turcia-România, ce s-a desfășurat joi seară. În timp ce securitatea strictă pentru președintele Erdogan paraliza zona stadionului Beșiktaș, fostul jucător de fotbal a trecut fără probleme printre forțele de ordine, toți făcându-i loc să ajungă cât mai ușor și rapid în tribune.

Gheorghe Hagi, flancat de poliția turcă

Gică Hagi a reușit să cucerească inimile fanilor turci chiar și în mijlocul unui haos fără precedent la Istanbul. În timp ce președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, își făcea apariția la stadionul Beșiktaș pentru meciul Turcia-România, generând măsuri de securitate draconice, fostul mare fotbalist român a reușit să pătrundă nestingherit către arenă, fiind întâmpinat cu urale.

În data de 26 martie 2026, în jurul stadionului Beșiktaș, atmosfera era de-a dreptul electrizantă. Străzile din jur erau blocate complet, iar zona devenise un adevărat furnicar de polițiști, agenți în civil și suporteri frustrați care încercau să pătrundă spre arenele sportive. Motivul acestei agitații? Vizita președintelui Erdogan.

„Agenții lui Erdogan controlează absolut tot ce mișcă, nimeni nu face nimic fără acordul lor. E securitatea prezidențială la cel mai înalt grad”, a afirmat un jurnalist turc, citat de Golazo.ro.

În acest context, un singur om a reușit să străpungă linia de securitate cu ușurință: Gică Hagi. Alături de colegii săi din Generația de Aur și de familiile acestora, Hagi a parcurs pe jos drumul de la Swiss Hotel Bosphorus până la stadion, însoțit de polițiști și înconjurat de mulțimea de fani turci. Când au ajuns aproape de stadion, barierele impuse de forțele de ordine au fost deschise pentru ei, iar Hagi a fost întâmpinat cu urale și aplauze.

Fostul fotbalist, aclamat la intrarea pe stadion

„Hagi, I love you!” se auzea din toate părțile. Suporterii turci, de toate vârstele, îl strigau pe fostul lider al Galatei, cerând selfie-uri și autografe. Chiar și fanii lui Beșiktaș, rivalii de moarte ai Galatei, nu s-au putut abține să nu-l omagieze pe marele fotbalist. „Hagi, Hagi, Hagi” și „Hagi, Galatasaray” erau scandările care au umplut aerul în jurul arenei.

După ce Hagi și camarazii săi din Generația de Aur au trecut de mulțime și de controalele de securitate, aceștia s-au îndreptat spre intrarea VIP a stadionului. Odată intrați, haosul din jur a început să se calmeze. Președintele Erdogan, liderul Turciei din 2003, și-a ocupat locul în tribuna oficială, iar măsurile de securitate s-au relaxat treptat. Spectatorii au reușit, în cele din urmă, să intre în tribune fără alte incidente majore.

Totuși, nu toată lumea a avut tratamentul VIP al lui Hagi. Ilie Dumitrescu și Vlad Munteanu, reprezentanți ai Federației Române de Fotbal, au fost nevoiți să se alăture fanilor și să intre prin porțile destinate publicului general, fiind refuzați la intrările oficialilor.

„Nu am mai văzut în viața mea o asemenea nebunie”, a declarat Munteanu.

