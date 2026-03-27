Cine sunt fostele iubite ale lui Valentin Sanfira. Artistul a avut o relație cu Gabriela Prisăcariu și o asistentă de la Antena 1

Valentin Sanfira a avut o relație de opt ani cu Codruța Filip, cea de care a divorțat la începutul acestui an. Despărțirea lor a luat prin surprindere întreaga lume, mai ales că cei doi își făceau mereu declarații de dragoste și nu dădeau semne că s-ar confrunta cu probleme în căsnicie. Acum, după separare, au apărut și curiozități despre trecutul amoros al artistului.

Valentin Sanfira, poveste de iubire cu Gabriela Prisăcariu

Înainte de a-și găsi fericirea alături de Codruța Filip, Valentin Sanfira a trăit o poveste de dragoste alături de Gabriela Prisăcariu, actuala soție a lui Dani Oțil. Cei doi au fost împreună timp de câteva luni, iar relația lor părea intensă și plină de momente frumoase. Gabriela, model de profesie, obișnuia să-l însoțească pe scenă și să-l surprindă cu mici gesturi de afecțiune, precum pregătirea unor pachețele cu mâncare pentru spectacole.

„Au fost împreună mai multe luni, era dragoste mare între ei. Gabriela îl mai însoțea pe Valentin la spectacole, uneori îi aducea și pachețel cu mâncare la filmări. După ce s-au despărțit, amândoi și-au șters toate pozele în care apăreau împreună de pe conturile de socializare”, a relatat o sursă apropiată pentru Cancan.

În ciuda pasiunii, drumurile celor doi s-au separat, iar Gabriela a început o relație cu Dani Oțil. Povestea lor de iubire a început în 2018, iar în 2021 și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii civile. Tot în același an, cei doi au devenit părinții unui băiețel adorabil, Tiago.

Între timp, Valentin Sanfira a trăit o altă poveste de dragoste intensă alături de Codruța Filip. Interpretul de muzică populară povestea cu sinceritate despre începuturile relației lor.

„Ne-am întâlnit la o emisiune și m-am îndrăgostit pe loc. M-am dus la ea, i-am făcut complimente, s-a uitat la mine și mi-a zis că nu sunt sănătos. Apoi i-am scris pe Instagram și am ieșit împreună cam după o lună. Mi-a dat cu flit mult timp. Dar am scos-o la shaorma. Îmi place mult și d-aia mă însor, mi-am cam dorit lucrul ăsta pentru că am făcut cam toate nebuniile”, mărturisea artistul despre începuturile relației lor, unde simplitatea și autenticitatea au fost ingredientele principale.

Relația cu Cosmina Adam

Printre fostele iubite ale lui Valentin Sanfira se află și Cosmina Adam, cântăreață și fostă asistentă TV la emisiunea „Acces Direct”, moderată de Mirela Vaida. În 2020, ea a preluat rolul lăsat liber de Emily Burghelea.

Publicul a apreciat rapid prezența sa energică și imaginea sa proaspătă, iar cariera sa părea să fie pe val. Totuși, povestea de iubire dintre ea și Valentin Sanfira nu a avut un final fericit.

Într-un interviu, Valentin Sanfira a mărturisit că a suferit enorm în urma acestei relații, simțindu-se trădat de partenera sa. El a declarat că a fost înșelat, iar această experiență l-a afectat profund, marcându-i viața personală și cariera. Drept răspuns emoțional, artistul a compus și lansat o piesă care reflectă suferința trăită, transformând durerea în artă.

„A fost greu de tot”, a spus el atunci.

Cosmina Adam, pe de altă parte, are un parcurs artistic impresionant. Absolventă a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași și a Universității de Arte „George Enescu„, tot din Iași, Cosmina și-a început cariera ca solistă vocală în orchestra „Rapsodia Vasluiului”. Deși a fost cunoscută mai ales ca interpretă de muzică populară, ea a studiat vioara.

