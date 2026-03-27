Elena Udrea, confesiuni tulburătoare despre anii de detenție: „Rugăciunea mea era de disperare! Mă rugam singură, cu copil mic!” Care a fost cea mai dureroasă provocare după gratii

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea (52 de ani), a vorbit deschis despre perioada petrecută în penitenciar și despre transformarea profundă prin care a trecut în acei ani. Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, Udrea a rememorat momentele dificile, relația cu fiica ei și rolul decisiv pe care credința l-a avut în supraviețuirea emoțională a detenției.

Arestări repetate și un drum lung până la executarea pedepsei

Elena Udrea a rememorat traseul complicat al anchetelor și arestărilor succesive, inclusiv perioada petrecută în Costa Rica.

„Am fost arestată de vreo patru ori. M-au arestat, mi-au dat drumul, m-au arestat, mi-au dat drumul. M-au arestat în Costa Rica, condamnată fiind, mi-au dat drumul pentru că Curtea Constituțională a spus că am fost judecată ilegal.”

Ea a explicat că, în final, a ajuns să execute trei ani și jumătate din pedeapsa de șase ani primită în dosarul „Gala Bute”.

„Mi-au dat drumul ca să mă ia iarăși și să execut până la urmă trei ani și jumătate de închisoare. Deci, oricât am amânat momentul, oricât am tot scăpat, până la urmă a trebuit să mă duc să execut. Poate era mai ușor dacă executam în 2015 când nu era Eva. Dar poate nu o mai aveam pe Eva…”

Credința, refugiu în spatele gratiilor

Întrebată dacă experiența detenției a apropiat-o de Dumnezeu, Udrea a recunoscut că perioada respectivă a avut un impact spiritual major.

„Da, dar îmi pun și această întrebare: era o experiență prin care eu trebuia să trec sau din greșeli am atras-o?”

Fostul ministru a povestit că Biblia a devenit un obiect esențial în viața ei de zi cu zi, atât în România, cât și în perioada petrecută în detenție în Costa Rica.

„Eu am citit Biblia. O purtam cu mine cam peste tot și mai ales în perioada destul de grea din Costa Rica, în care am fost și acolo închisă. Și, mă rugam, singură, cu copil mic… Purtam Biblia după mine permanent.”

Udrea a dezvăluit și momentul simbolic în care a reușit să finalizeze lectura Bibliei.

„Am citit Biblia în închisoare, mi-a luat un an de zile și două luni să o termin, dar am tăiat-o fix în noaptea de Înviere, citind câte un capitol pe zi. Deci fix în noaptea de Înviere am terminat de citit Biblia. Asta nu putea să fie decât un semn.”

Rugăciuni din disperare și grija pentru fiica ei

Elena Udrea a mărturisit că rugăciunea a fost pentru ea un act de supraviețuire emoțională, însă nu unul liniștit.

„Mult, mult de tot, dar din păcate rugăciunea mea era de disperare. Nu mă puteam liniști, nu puteam să am sufletul liniștit pentru că tot timpul mă gândeam la Eva. Și mi-am dat seama că nu poate să funcționeze rugăciunea în condiții de alea.”

Ea a explicat că, odată devenită mamă, perspectiva asupra luptei juridice s-a schimbat radical.

„Prima dată când m-au lăsat, am zis ‘Vreți să ne luptăm? Ne luptăm și din închisoare, nicio problemă’. Acum nu mai eram singură.”

Citeşte şi: „Fiica mea aproape că a făcut pușcărie odată cu mine”. Elena Udrea, mărturisiri despre perioada dificilă petrecută la penitenciar

Citeşte şi: Elena Udrea, imagine virală într-un spațiu interactiv tip mini-zoo: „La câți șerpi ‘am ținut la sân’, cu acesta a fost o joacă!” Fotografia cu pitonul i-a surprins pe fani

Citeşte şi: Adrian Alexandrov, dezvăluiri despre relația cu Elena Udrea, după întoarcerea acasă. „Ne-am redescoperit!” Planul cuplului pentru 2026: „Elena își dorește!”

Citeşte şi: Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani

O nouă etapă după eliberare

Elena Udrea a părăsit penitenciarul vara trecută, declarând că își dorește să se dedice complet familiei. În prezent, spune că își continuă practica spirituală și că lectura Bibliei a rămas o constantă în viața ei.

„O citesc aproape zilnic și să cuget la ea, să încerc să înțeleg mai mult. Și de câte ori deschid Biblia și citesc în ea, sau aproape de fiecare dată, găsesc noi înțelesuri. Dumnezeu a contat enorm pentru mine în perioada aceea, pentru că singura alinare, singura nădejde, ca să nu-ți pierzi nădejdea, singura nădejde puternică, adevărată era Dumnezeu.”

