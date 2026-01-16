Adrian Alexandrov, dezvăluiri despre relația cu Elena Udrea, după întoarcerea acasă. „Ne-am redescoperit!” Planul cuplului pentru 2026: „Elena își dorește!”

La jumătate de an după ce Elena Udrea s-a întors acasă, Adrian Alexandrov a vorbit deschis despre transformările prin care a trecut familia lor. După trei ani petrecuți în închisoare, fostul politician și-a regăsit locul în viața de familie, iar partenerul ei descrie această perioadă ca fiind una de reconstrucție, emoție și maturizare.

Readaptarea Elenei Udrea la viața de familie

Alexandrov spune că sărbătorile de iarnă au avut o încărcătură specială, fiind primele pe care le-au trăit din nou ca o familie completă. Au ales Bucovina pentru liniște, timp de calitate și apropiere, departe de agitația orașului. Pentru ei, această perioadă a însemnat revenirea la normalitate și reconectarea cu lucrurile simple, dar esențiale.

Partenerul ei descrie procesul de reintegrare ca fiind unul firesc, dar care a necesitat răbdare. O vede pe Udrea ca pe o femeie puternică și echilibrată, care a reușit să se reacomodeze pas cu pas, cu maturitate și calm. În prezent, viața lor de zi cu zi s-a stabilizat, iar rutina familiei s-a reașezat într-un mod armonios.

“A fost o perioadă de readaptare firească, dar Elena este o femeie puternică și echilibrată. S-a reintegrat natural în viața noastră, pas cu pas, cu multă răbdare și maturitate. Lucrurile s-au așezat frumos” – a spus Alexandrov, pentru Spynews.ro.

Reîntâlnirea emoționantă cu fiica lor

Cea mai puternică trăire a fost momentul în care Elena Udrea și-a regăsit fiica, Eva Maria, acum în vârstă de șapte ani. Deși se mai văzuseră în arest, întâlnirea de acasă a fost complet diferită. Alexandrov spune că legătura dintre mamă și copil s-a reînchegat imediat, iar de atunci petrec aproape tot timpul împreună. Prezența mamei a adus stabilitate, liniște și bucurie în viața micuței, care este vizibil mai senină și mai fericită.

„Relația mamă–copil are o forță care nu poate fi afectată de timp sau distanță. Pentru copil, prezența mamei este esențială. Pot spune chiar că își petrec aproape tot timpul împreună” – a adăugat el.

Schimbări în relația de cuplu

Adrian Alexandrov recunoaște că anii dificili prin care au trecut i-au făcut să se privească altfel pe ei înșiși și relația lor. Spune că s-au redescoperit, sunt mai maturi și mai conștienți de ceea ce contează cu adevărat. În prezent, sunt mai atenți unul la celălalt și trăiesc mai ancorați în prezent, fără presiunea așteptărilor sau a aparențelor.

„Am trecut prin multe încercări, iar astfel de momente te obligă să te uiți sincer la tine și la relație. Da, ne-am redescoperit, poate mai maturi, mai conștienți de ce contează cu adevărat. Azi suntem mai ancorați în prezent și mai atenți unul la celălalt” – a continuat Alexandrov.

Pentru perioada care urmează, partenerul Eleni Udrea afirmă că nu își propun lucruri spectaculoase, ci stabilitate. Prioritățile lor sunt familia, copilul și proiectele care aduc echilibru și sens. După ani de instabilitate și distanță, cei doi își doresc un an liniștit, dedicat reconstrucției și consolidării vieții lor împreună.

”Pentru 2026 nu ne propunem lucruri spectaculoase, ci lucruri solide. Elena își dorește un an în care să se concentreze pe familie, pe copil și pe proiecte care îi oferă echilibru și sens”, a mai zis Adrian Alexandrov pentru aceeași sursă.

