Cine este Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea. Cu ce se ocupă și câți copii are

Adrian Alexandrov s-a născut pe 5 februarie 1987, în Tulcea. Nu se cunosc detalii despre unde a urmat școala generală și liceul, însă este cunoscut faptul că a studiat în Anglia, la London Academy of Media Film and TV Presenter.
Adrian Alexandrov a lucrat întâi ca model, defilând pentru designeri români celebri, printre care Cătălin Botezatu. Ulterior, pentru o perioadă scurtă de timp, Alexandrov a fost însoțitor de zbor. Din anul 2017, bărbatul lucrează în domeniul imobiliar, unde logodnica lui, Elena Udrea, l-a încurajat să-și încerce norocul.
Povestea de dragoste dintre Adrian Alexandrov și Elena Udrea
Alexandrov a intrat în atenția publică prin prisma relației sale cu Elena Udrea, cu care formează un cuplu din anul 2016. Cei doi s-au logodit în 2017 și împreună au un copil, o fiică, Eva Maria, acum în vârstă de 7 ani. Anul viitor, Alexandrov și Udrea vor aniversa un deceniu de relație.
Elena Udrea și iubitul ei s-au întâlnit prima oară în anul 2015, la o conferință, însă nu au interacționat unul cu celălalt. La scurt timp după, cei doi au realizat că merg la aceeași sală de fitness. Nici acolo nu au interacționat însă, ci într-un restaurant.
Alexandrov și-a făcut curaj și a abordat-o Udrea. „A spus o chestie cu care mi-a atras atenția: «Nu te-am mai văzut la sală» și am spus că nu mai vin pentru că nu am permis o perioadă”, a povestit Alexandrov, în podcastul lui Bursucu’. După aceea, bărbatul i-a lăsat numărul lui de telefon, iar Elena l-a contactat ulterior. „La câteva zile după, am început să vorbim. Mi-a dat ea un mesaj”, a povestit Adrian.