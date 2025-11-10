Cine este Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea. Cu ce se ocupă și câți copii are

Adrian Alexandrov este un afacerist care a intrat în atenția publică prin intermediul relației lui cu Elena Udrea. Alexandrov și Udrea formează un cuplu din anul 2016 și sunt logodiți din 2017.

Cine este Adrian Alexandrov. Data nașterii, studii și carieră

Adrian Alexandrov s-a născut pe 5 februarie 1987, în Tulcea. Nu se cunosc detalii despre unde a urmat școala generală și liceul, însă este cunoscut faptul că a studiat în Anglia, la London Academy of Media Film and TV Presenter.

Adrian Alexandrov a lucrat întâi ca model, defilând pentru designeri români celebri, printre care Cătălin Botezatu. Ulterior, pentru o perioadă scurtă de timp, Alexandrov a fost însoțitor de zbor. Din anul 2017, bărbatul lucrează în domeniul imobiliar, unde logodnica lui, Elena Udrea, l-a încurajat să-și încerce norocul.

Povestea de dragoste dintre Adrian Alexandrov și Elena Udrea

Alexandrov a intrat în atenția publică prin prisma relației sale cu Elena Udrea, cu care formează un cuplu din anul 2016. Cei doi s-au logodit în 2017 și împreună au un copil, o fiică, Eva Maria, acum în vârstă de 7 ani. Anul viitor, Alexandrov și Udrea vor aniversa un deceniu de relație.

Elena Udrea și iubitul ei s-au întâlnit prima oară în anul 2015, la o conferință, însă nu au interacționat unul cu celălalt. La scurt timp după, cei doi au realizat că merg la aceeași sală de fitness. Nici acolo nu au interacționat însă, ci într-un restaurant.

Alexandrov și-a făcut curaj și a abordat-o Udrea. „A spus o chestie cu care mi-a atras atenția: «Nu te-am mai văzut la sală» și am spus că nu mai vin pentru că nu am permis o perioadă”, a povestit Alexandrov, în podcastul lui Bursucu’. După aceea, bărbatul i-a lăsat numărul lui de telefon, iar Elena l-a contactat ulterior. „La câteva zile după, am început să vorbim. Mi-a dat ea un mesaj”, a povestit Adrian.

Foto: Facebook

