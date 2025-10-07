  MENIU  
Elena Udrea și Adrian Alexandrov, apariție elegantă și gesturi tandre în mall, la cumpărături. Cum au fost fotografiați

Raluca Vițu
Actualizat 07.10.2025, 10:03

Elena Udrea și partenerul ei, Adrian Alexandrov, au fost surprin;i de paparazzi într-o sesiune de cumpărături la Mall Băneasa, dovedind că o zi ploioasă de toamnă nu poate estompa eleganța și căldura unei relații solide. Imaginile cu cei doi îi arată într-o ipostază tandră, semn că distanța nu le-a slăbit legătura, ci dimpotrivă, i-a apropiat și mai mult.

Stil și rafinament, chiar și pe vreme rece

Elena Udrea a atras privirile cu o ținută îndrăzneață și sofisticată. A purtat pantofi stiletto cu toc înalt și un cardigan scurt, alb. Detaliile vestimentare, precum ciorapii din plasă și pantalonii impecabil călcați, amintesc de stilul său emblematic din anii trecuți.

Geanta Hermès Birkin 25, evaluată la peste 9.000 de euro, a completat look-ul de lux, contrastând cu punga de hârtie H&M pe care o ținea soțul ei. Adrian Alexandrov a optat pentru o ținută mai comodă, cu pantofi casual, sugerând că plimbarea prin mall a fost una extinsă și plină de activitate.

Cei doi au fost văzuți ținându-se de mână, semn al unei relații solide și afectuoase. La un moment dat, Adrian a mers la bancomat, iar apoi a cumpărat o merdenea și un suc cu vitamine, în timp ce Elena l-a așteptat răbdătoare afară. Vezi AICI cum au fost surprinși cei doi la cumpărături.

VEZI  GALERIA  FOTO

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, apariție elegantă la Palatul Parlamentului

Ișirile Elenai Udrea și a lui Adrian Alexandrov în public sunt din ce în ce mai dese și adesea în atenția publicului. Săptămâna trecută, fosta ministră a Turismului a fost invitată la Palatul Parlamentului de un lider al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) la o conferință dedicată drepturilor persoanelor aflate în detenție.

Pentru această ocazie, Udrea a ales o ținută neagră, mulată, cu decolteu, completată de un sacou crem și pantofi stiletto în aceeași nuanță. Machiajul discret și coafura clasică, cu părul blond lăsat liber pe umeri, au completat apariția sa, care a atras atenția celor prezenți.

Citeşte şi: Elena Udrea și Adrian Alexandrov, apariție virală la Palatul Parlamentului. Eleganți din cap până-n picioare, au atras atenția tuturor la dezbaterea despre drepturile deținuților

Citeşte şi: „În detenție, oamenii se profesionalizează în infracțiuni.” Elena Udrea, invitată de un lider AUR la o dezbatere în Parlament despre drepturile deținuților

Citeşte şi: Elena Udrea, apariție spectaculoasă pe străzile din București, cu un accesoriu vestimentar de peste 20.000 de euro. Cum a fost fotografiată

Citeşte şi: Elena Udrea rupe tăcerea despre „statul paralel” și numele grele din politica românească. „Am fost o victimă a sistemului Coldea!” Ce spune despre Traian Băsescu și Laura Codruța Kovesi

Mesaj ferm despre sistemul penitenciar

În cadrul intervenției sale, Elena Udrea a criticat modul în care sunt acordate permisiile în închisorile din România. Și a subliniat că doar 1–2% dintre deținute reușesc să obțină permisie, deși îndeplinesc condițiile, și a pledat pentru pedepse neprivative de libertate, argumentând că

„Permisiile nu sunt un lux, sunt gândite ca o modalitate de a păstra legătura cu familia, iar legătura cu familia este considerată modalitatea cea mai sigură, cea mai puternică de a aduce la reabilitarea deținuților (…) Modul în care se acordă permise este la discreția conducerii penitenciarelor și a ANP-ului. În realitate, doar 1–2% din deținute au reușit să primească permisie, deși îndeplineau condițiile (…) Detenția trebuie să fie ultima soluție… ar trebui să se treacă la pedepse neprivative de libertate, pentru că s-a demonstrat că în detenție oamenii se profesionalizează în infracțiuni, iar reinserția lor este spre zero”, a spus Elena Udrea, citată în comunicatul oficial.

Foto – Facebook / Instagram

