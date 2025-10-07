Elena Udrea și Adrian Alexandrov, apariție elegantă și gesturi tandre în mall, la cumpărături. Cum au fost fotografiați

Elena Udrea și partenerul ei, Adrian Alexandrov, au fost surprin;i de paparazzi într-o sesiune de cumpărături la Mall Băneasa, dovedind că o zi ploioasă de toamnă nu poate estompa eleganța și căldura unei relații solide. Imaginile cu cei doi îi arată într-o ipostază tandră, semn că distanța nu le-a slăbit legătura, ci dimpotrivă, i-a apropiat și mai mult.
Elena Udrea a atras privirile cu o ținută îndrăzneață și sofisticată. A purtat pantofi stiletto cu toc înalt și un cardigan scurt, alb. Detaliile vestimentare, precum ciorapii din plasă și pantalonii impecabil călcați, amintesc de stilul său emblematic din anii trecuți.
Geanta Hermès Birkin 25, evaluată la peste 9.000 de euro, a completat look-ul de lux, contrastând cu punga de hârtie H&M pe care o ținea soțul ei. Adrian Alexandrov a optat pentru o ținută mai comodă, cu pantofi casual, sugerând că plimbarea prin mall a fost una extinsă și plină de activitate.
Cei doi au fost văzuți ținându-se de mână, semn al unei relații solide și afectuoase. La un moment dat, Adrian a mers la bancomat, iar apoi a cumpărat o merdenea și un suc cu vitamine, în timp ce Elena l-a așteptat răbdătoare afară. Vezi AICI cum au fost surprinși cei doi la cumpărături.
Pentru această ocazie, Udrea a ales o ținută neagră, mulată, cu decolteu, completată de un sacou crem și pantofi stiletto în aceeași nuanță. Machiajul discret și coafura clasică, cu părul blond lăsat liber pe umeri, au completat apariția sa, care a atras atenția celor prezenți.
„Permisiile nu sunt un lux, sunt gândite ca o modalitate de a păstra legătura cu familia, iar legătura cu familia este considerată modalitatea cea mai sigură, cea mai puternică de a aduce la reabilitarea deținuților (…) Modul în care se acordă permise este la discreția conducerii penitenciarelor și a ANP-ului. În realitate, doar 1–2% din deținute au reușit să primească permisie, deși îndeplineau condițiile (…) Detenția trebuie să fie ultima soluție… ar trebui să se treacă la pedepse neprivative de libertate, pentru că s-a demonstrat că în detenție oamenii se profesionalizează în infracțiuni, iar reinserția lor este spre zero”, a spus Elena Udrea, citată în comunicatul oficial.
Foto – Facebook / Instagram
