Elena Udrea și Adrian Alexandrov, apariție virală la Palatul Parlamentului. Eleganți din cap până-n picioare, au atras atenția tuturor la dezbaterea despre drepturile deținuților

La doar câteva luni de la eliberarea condiționată, Elena Udrea a reapărut în spațiul public într-un loc cu puternică încărcătură simbolică: Palatul Parlamentului. Fosta ministră a Turismului a participat la o conferință organizată în Parlament pe tema drepturilor deținuților, la invitația deputatei AUR Laura Gherasim, care conduce Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și petiții din Camera Deputaților și a atras atenția tuturor cu apariția sa.

Cum au fost surprinși Elena Udrea și Adrian Alexandrov la Parlament

Adrian Alexandrov a postat pe contul său de socializare câteva imagini de la conferința de marți, 30 septembrie, ce a avut loc la Palatul Parlamentului.

Imaginile publicate în secțiunea de InstaStory au arătat o Elena Udrea atent stilizată, într-un sacou deschis la culoare, pantaloni negri, bluză asortată și tocuri înalte. Părul lung și drept, accesoriile minimaliste și machiajul discret au conturat o apariție sobră, dar elegantă, care pare să fi fost gândită cu grijă pentru a transmite seriozitate și control. El, pe de cealaltă parte, a optat pentru o ținută mai casual, dar la fel de elegantă, compusă dintr-o pereche de pantaloni închiși la culoare, o cămașă într-o nuanță deschisă și un sacou negru.

Fotografiile o surprind atât urcând treptele Palatului Parlamentului, cât și la masa unei comisii, flancată de oficiali și documente, într-un cadru formal.

Elena Udrea a intervenit public în discuțiile privind drepturile persoanelor aflate în detenție, conform G4media.ro. Fosta ministră a Turismului a executat trei ani din pedeapsa de șase ani primită în dosarul „Gala Bute”, în care a fost condamnată pentru luare de mită și abuz în serviciu, fapte comise în perioada mandatului său guvernamental.

„Permisiile nu sunt un lux, sunt gândite ca o modalitate de a păstra legătura cu familia, iar legătura cu familia este considerată modalitatea cea mai sigură, cea mai puternică de a aduce la reabilitarea deținuților (…) Modul în care se acordă permise este la discreția conducerii penitenciarelor și a ANP-ului. În realitate, doar 1–2% din deținute au reușit să primească permisie, deși îndeplineau condițiile (…) Detenția trebuie să fie ultima soluție… ar trebui să se treacă la pedepse neprivative de libertate, pentru că s-a demonstrat că în detenție oamenii se profesionalizează în infracțiuni, iar reinserția lor este spre zero”, a spus Elena Udrea, citată în comunicatul oficial, la conferința de marți.

Ce planuri de viitor are Elena Udrea

După eliberarea condiționată din iulie 2025, Elena Udrea a vorbit public despre planurile sale de viitor, afirmând că dorește să se retragă din viața politică și să se concentreze pe familie și activități în sectorul privat. „Cu siguranță că îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație non-guvernamentală pentru sprijinul reintegrării persoanelor care au fost la închisoare”, a declarat Udrea pentru cancan.ro.

Într-un alt interviu, fosta ministră a Turismului a menționat că își dorește o perioadă de liniște acasă, alături de fiica sa, Eva, și că speră să fie susținută financiar de partenerul său până își găsește un loc de muncă: „În primul rând sper să mă întrețină soțul, o perioadă, până când îmi găsesc ceva de lucru”.

De asemenea, Udrea a exclus o revenire în politică, dar a făcut o remarcă ironică: „Văzând cine face politică astăzi, mai că m-ar bate gândul”, subliniind că este doar o glumă și că nu are intenții reale de a reveni în acest domeniu.

Elena Udrea, despre perioada detenției: „A fost cumplit!”

Elena Udrea a fost eliberată condiționat în luna iulie 2025, după ce a executat o parte din pedeapsa de șase ani primită în dosarul „Gala Bute”. Eliberarea a avut loc în urma unei decizii a Tribunalului București, care a admis cererea de liberare condiționată formulată de avocații fostei ministre.

După ieșirea din penitenciarul Târgșor, Udrea a vorbit public despre suferințele trăite în detenție, descriind perioada ca fiind extrem de dificilă din punct de vedere emoțional și fizic. „A fost cumplit. Nu doar pentru mine, ci și pentru copilul meu. Să nu poți fi lângă copilul tău când are nevoie de tine este o durere pe care nu o pot descrie în cuvinte”, a declarat Elena Udrea într-un interviu acordat cancan.ro.

Ea a mai spus că a fost nevoită să îndure condiții grele și lipsa contactului direct cu fiica sa, Eva, care a fost crescută în această perioadă de partenerul ei, Adrian Alexandrov. „Am fost închisă pentru niște fapte pe care nu le-am comis. Am fost ținută departe de copilul meu, de familie, de viață. Este o traumă care nu trece ușor”, a adăugat Udrea.

