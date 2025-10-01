„În detenție, oamenii se profesionalizează în infracțiuni.” Elena Udrea, invitată de un lider AUR la o dezbatere în Parlament despre drepturile deținuților

Elena Udrea a fost invitată de deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și petiții din Camera Deputaților, la o conferință în Parlament despre drepturile deținuților. În cadrul dezbaterii de marți, 30 septembrie, fosta consilieră a președintelui Traian Băsescu și fosta ministră a Turismului a pledat pentru mai multe permisii pentru deținuți, dar și pentru pedepse fără închisoare pentru condamnații penal.

Elena Udrea a pledat pentru deținuți la Palatul Parlamentului, la scurt timp după ce a fost eliberată din închisoare

Elena Udrea a vorbit despre drepturile deținuților la scurt timp după ce a fost eliberată condiționat din Penitenciarul Târgșor, potrivit G4media.ro. Udrea a servit trei din cei șase ani de închisoare la care a fost condamnată în dosarul „Gala Bute”, pentru luare de mită și abuz în serviciu în timpul mandatului ei ca ministru al Turismului.

„Permisiile nu sunt un lux, sunt gândite ca o modalitate de a păstra legătura cu familia, iar legătura cu familia este considerată modalitatea cea mai sigură, cea mai puternică de a aduce la reabilitarea deținuților (…) Modul în care se acordă permise este la discreția conducerii penitenciarelor și a ANP-ului. În realitate, doar 1–2% din deținute au reușit să primească permisie, deși îndeplineau condițiile (…) Detenția trebuie să fie ultima soluție… ar trebui să se treacă la pedepse neprivative de libertate, pentru că s-a demonstrat că în detenție oamenii se profesionalizează în infracțiuni, iar reinserția lor este spre zero”, a spus Elena Udrea, citată în comunicatul oficial.

Avocata Elenei Udrea este membru AUR

La dezbatere a participat și Silvia Uscov, avocata Elenei Udrea, membru AUR. Intrarea sa în partid a fost anunțată în luna iunie, chiar de liderul partidului extremist. „Doamna avocat Silvia Uscov se alătură echipei AUR”, a scris George Simion pe Facebook, pe 3 iunie.

Deputata AUR Laura Gherasim a anunțat că vrea o „reformă a legii penale”, mai precis modificarea Legii nr. 254/2013 care prevede modul în care se execută pedepsele.

