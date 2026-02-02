Oana Roman, mesaj despre oamenii toxici din viața ei. La cine face referire: „Au reușit să mă facă să cred că nu pot trăi fără ei”

Oana Roman revine cu un nou mesaj pe rețelele sociale. După ce a criticat mamele care se plâng constant despre cât de greu este să crești un singur copil, acum, vedeta vorbește despre cum a scos din viața ei oamenii nocivi și cât de eliberator a fost sentimentul. La cine a făcut aluzie Oana Roman și ce a transmis.

Oana Roman, lecție de viață pentru urmăritorii ei

Oana Roman le-a vorbit urmăritorilor săi despre puterea de a îndepărta oamenii toxici din viața ei. Vedeta a spus că a fost dificil, însă a fost în același timp cea mai eliberatoare decizie.

Citește și: Oana Roman a răbufnit pe internet. Ce mesaj le-a transmis mămicilor: „Vă plângeți, frate, încontinuu”

„Una dintre cele mai bune, dar și mai grea decizie pe care am luat-o în viața asta a fost când am reușit să renunț la oamenii nocivi. A durat și a fost dificil, pentru că reușiseră să mă facă să cred că nu pot trăi fără ei.

Renunțarea a fost eliberare, a fost momentul în care am simțit că mi-am luat o greutate mare de pe umeri și am înțeles cât de bună a devenit viața fără ei. Renunțarea la oamenii nocivi, toxici, a fost cea mai bună și eliberatoare decizie”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.

Nu se știe dacă vedeta vorbește despre fostul ei soț sau despre sora ei, căreia a ales să îi dea block pe toate rețelele sociale.

Ce relație are cu sora ei vitregă

Recent, Catinca Zilahy a vorbit despre faptul că nu s-a înțeles niciodată bine cu sora ei vitregă. Mai mult, ea a încercat în repetate rânduri să înțeleagă de unde vine problema Oanei cu ea, însă nu a reușit să existe o comunicare între ele.

Citește și: Oana Roman a început noul an cu stângul: „Rău, rău de tot. Caut un colț de plâns și descărcat amărăciune”

În plus, Catinca a mărturisit că Oana a blocat-o peste tot, așa că cele două nu țin legătura.

„Foarte bine nu, niciodată (cum s-a înțeles cu Oana Roman, sora ei, n.red.). Și nu am înțeles niciodată de ce. Eu am mai încercat de vreo câteva ori, după ce am mai crescut. Am încercat de mai multe ori să am o discuție pentru că eu nu știu de unde vine această problemă.

Citește și: Oana Roman revine pe micile ecrane. Cu ce post de televiziune a semnat vedeta și când va putea fi urmărită

Din punctul meu de vedere nu există nicio problemă. De la mine spre ea… Chiar nu există și n-a existat niciodată. Eu mai consider că putem avea păreri diferite fără să ne certăm. Față în față, nu mi-a zis niciodată punctual: «uite, mie nu-mi convine asta, asta și asta». Niciodată. Din punctul ăsta de vedere, suntem foarte diferite. Mie nu-mi plac conflictele. Îmi place să dezbat foarte mult”, a spus Catinca Zilahy.

Urmărește-ne pe Google News