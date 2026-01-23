Oana Roman s-a răzgândit, după ce a anunțat că va reveni la TV. De ce a rupt colaborarea cu Antena Stars: „Vrea să promoveze mizerii, nu vrea educație”

Oana Roman anunța cu bucurie că va reveni pe micile ecrane, cu o rubrică la Antena Stars în care urma să vorbească despre protocolul de bune maniere. Acum, vedeta a anunțat că acest lucru nu se va mai întâmpla și a explicat și de ce a luat această decizie.

Oana Roman a rupt colaborarea cu Antena Stars înainte să o înceapă

Vedeta își anunța fanii că va avea o rubrică în cadrul unei emisiuni de pe Antena Stars și era entuziasmată de acest proiect. Cu toate acestea, Oana Roman s-a răzgândit și și-a anunțat fanii că această colaborare nu se va mai întâmpla.

Ea avea o rubrică săptămânală în cadrul emisiunii prezentate de Mara Bănică și Marius Niță în care vorbea despre protocol, etichetă și bune maniere.

Ea a decis să își continue rubrica doar în mediul online, acuzând că televiziunea promovează „în general mizerii”.

„Răspund la întrebarea de ce continui să faci rubrica în online și nu o mai faci la TV? Pentru că TV-ul vrea să promoveze în general mizerii.

Nu vrea să promoveze educație sau consideră că educația nu prinde la public. Eu cred că educația prinde la public, cel puțin asta pe care o fac eu și atunci m-am hotărât să fac asta aici.

Dar o voi face și într-un mod mult mai profi, adică într-un studio. Voi face niște filmări pe care le voi posta apoi și pe YouTube. Ce am făcut astăzi a fost doar o probă, o să mai fac și mâine, dar o să le fac într-un cadru profi cât de curând”, a explicat vedeta.

Oana Roman: „Trăiesc foarte bine fără să apar la televizor”

Vedeta a ținut să precizeze că nu duce lipsă de venituri și nu are nevoie să apară la televizor pentru un trai decent. Ea a vrut ca urmăritorii să știe că la orice emisiune a fost chemată insistent, nu a cerut ea să vină. Este și cazul unor proiecte, care, conform Oanei, i-au fost propuse și niciodată nu au venit de la ea.

„Și mai am să vă mai spun ceva. Dacă am făcut niște proiecte, ele mi-au fost propuse mie, nu le-am cerut eu. Dar, în secunda în care viziunea mea nu a mai coincis cu viziunea lor…

Și când am fost la Kanal D, și când am fost la B1 pe vremuri, și când am fost în Antenă, de fiecare dată când viziunile noastre au fost diferite, am mers pe drumuri diferite. Nu a însemnat că ne-am certat, nu a însemnat că a fost vreo problemă, ci pur și simplu”, a spun Oana Roman pe internet.

