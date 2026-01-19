Oana Roman și-a început nou an cu stângul: „Rău, rău de tot. Caut un colț de plâns și descărcat amărăciune”

Oana Roman are parte de un început de an dificil. Vedeta a vorbit despre întâmplările neplăcute din ultimele zile și a ținut să le povestească oamenilor din comunitate ei despre problemele cu care s-a confruntat la început de an. Ea a mărturisit că este extenuată și că a avut o săptămână foarte grea.

„La mine, fiecare an începe cu întâmplări urâte”

Oana Roman are o comunitate mare de urmăritori pe care îi ține la curent cu tot ce face, indiferent că sunt momente frumoase din vacanță, întâmplări din trafic sau probleme cu care vedeta se confruntă. Recent, Oana Roman a mărturisit că a trecut printr-o situație stresantă cu câinele ei, Cookie.

Vedeta a ajuns din nou la spitalul cu animalul și s-a plâns pe Instagram că fiecare an și-l începe cu întâmplări neplăcute.

„Până azi am avut o săptămână urâtă rău, rău de tot. Astăzi a fost apogeul. Am mai mers încă o dată cu Cookie la spital și în alt context am fost pusă, fără voia mea, într-o situația absolut ingrată. Pare că toate s-au adunat săptămâna asta. La mine, fiecare an începe cu întâmplări urâte. Caut un colț de plâns și descărcat amărăciune”, a povestit Oana Roman, pe Instagram.

Vedeta a reușit să își trateze câinele, motiv pentru care s-a mai liniștit. Ea își ține urmăritorii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

„Azi am fost din nou cu Cookie la doctor. După încă multe episoade de vomă și scaun moale i-au făcut un alt rând de analize și au constatat că are un viermișor pentru care nu prea există profilaxie, adică nu este acoperit de pastilele sau soluțiile de deparazitare. E bine că nu e ceva grav și primește tratament adecvat. Azi i-au găsit cauza și ne-am liniștit”, a continuat vedeta.

Oana Roman, nemulțumită de un profesor de la școala fiicei sale

Oana Roman a vorbit despre programul încărcat al fiicei sale, Isabela. Ea a povestit că aceasta merge la nutriționist, la tenis, apoi își face temele care durează enorm și nu îi mai rămâne timp liber.

„Isa a avut după școala consultul săptămânal la nutriționist, tenis de la ora 18 și acum are de făcut de azi pe mâine două pagini de exerciții la matematică, în condițiile în care azi, la prima oră, a dat test la matematică.

Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori. Unii copii mai au și alte activități în afară de școală De ce să le dai 3 ore de teme minim, de pe o zi pe alta?”, a povestit Oana Roman.

