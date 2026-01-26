Oana Roman a răbufnit pe internet. Ce mesaj le-a transmis mămicilor: „Vă plângeți, frate, încontinuu”

Oana Roman a vorbit, pe Instagram, despre categoria mamelor cu un singur copil care se plâng de faptul că nu au timp sau că este greu să crești un copil. Vedeta spune că este sătulă de o astfel de atitudine și le reamintește femeilor că există mame care au câte cinci sau sașe copii și nu se mai plâng.

Oana Roman, mesaj pentru mămicile cu un singur copil: „Se vaită de dimineața până seara”

Oana Roman are o comunitate de aproape 300.000 oameni cu care discută aproape zilnic despre diferite subiecte. De data aceasta, vedeta a vorbit despre mamele care au un singur copil și care se plâng că este greu. Ea a decis să transmită un mesaj femeilor care, după părerea ei, se plâng de dimineața până seara cu privire la faptul că nu au timp de nimic și că este greu să crești un copil.

Citește și: Oana Roman s-a răzgândit, după ce a anunțat că va reveni la TV. De ce a rupt colaborarea cu Antena Stars: „Vrea să promoveze mizerii, nu vrea educație”

Subiectul delicat a fost abordat de Oana Roman, care este la rândul său mama unui singur copil și mărturisește că este experiența ei este mai ușoară, comparativ cu a unei mame care are doi sau mai mulți copii. Ea a ținut să le reamintească femeilor că există mame care au și cinci copii și nu se mai plâng de responsabilități.

”Nu mai pot cu mamele acestea care au un singur copil și care se vaită de dimineață până seara ani de zile la rând cât de greu e, că nu vrea să doarmă, că nu vrea să se trezească, că nu vrea să meargă la grădiniță, că vrea să meargă la grădiniță, că ce greu e în vacanță, ce complicat e să schimbe copilul.

Citește și: Se împacă Oana Roman și Marius Elisei? „Se poartă fix ca acum 8 ani când ne-am cunoscut”

Sunt alte femei care au cinci, șase copii, au și job cu program de la 08:00 la 17:00 sau de la 09:00 la 17:00 și nu se mai plâng și au și multe alte lucruri de făcut. Voi aveți un copil, nu aveți job 24/24, nici măcar nu trebuie să mergeți la birou, dar vă plângeți, frate, încontinuu cât de greu e, ce complicat e”, a declarat Oana Roman, pe Instagram.

„Nu m-am plâns de copilul meu”

Vedeta recunoaște că experiența ei ca mamă a fost destul de ușoară, pentru că fiica ei a fost un copil ușor de crescut. Cu toate acestea, ea recunoaște că au fost și momente dificile.

Fără să țină cont de faptul că fiecare situație este diferită și fiecare experiență este unică, vedeta a mărturisit că nu s-a plâns niciodată de copilul ei, cu toate că uneori nu i-a fost ușor să îl crească.

Citește și: Oana Roman a început noul an cu stângul: „Rău, rău de tot. Caut un colț de plâns și descărcat amărăciune”

”Este adevărat că Isa a fost un copil ușor de crescut, relativ ușor de crescut. Dar nu a fost tot timpul simplu. Dacă e un singur lucru de care eu nu m-am plâns niciodată este că nu m-am plâns de copilul meu, chiar dacă uneori, poate, nu mi-a fost ușor”, a declarat Oana Roman.

Urmărește-ne pe Google News