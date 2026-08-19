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Actrița braziliană Laura Cardoso, o adevărată legendă a telenovelelor, a murit la 98 de ani în São Paulo. Cu o carieră de peste 80 de ani, actrița a strălucit pe scenele de teatru, în filme și în 60 de producții TV.

Laura Cardoso, legenda telenovelelor braziliene, a murit la 98 de ani

Laura Cardoso s-a stins din viață la venerabila vârstă de 98 de ani. Familia actriței a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Marea noastră stea și-a luat rămas-bun de la noi. Laura Cardoso va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Îți mulțumim pentru tot, iubita și eterna noastră Laura Cardoso”.

Născută în 1927, Laura Cardoso și-a început cariera artistică la doar 15 ani, la Rádio Cosmos, interpretând roluri în seriale radiofonice. De atunci, și-a dedicat întreaga viață artei, devenind una dintre cele mai apreciate figuri ale culturii braziliene. În 1952, actrița a pășit în lumea televiziunii, devenind rapid o prezență emblematică. A debutat cu „Tribunal do Coração”, iar talentul său incontestabil a propulsat-o în peste 60 de producții de televiziune.

Din 1981, Laura s-a alăturat renumitului canal TV Globo, unde a jucat în peste 20 de telenovele, inclusiv în producții care rămân simboluri ale genului, precum „Gabriela” și „O Outro Lado do Paraíso”. Ultima ei apariție pe micile ecrane a fost în 2019, în telenovela „A Dona do Pedaço”, interpretând-o pe Matilde, un rol ce a cucerit inimile telespectatorilor.

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Și-a încheiat cariera în 2025

De-a lungul carierei sale impresionante de opt decenii, Laura a primit nenumărate distincții, printre care cinci premii APCA și prestigiosul Premiu Oscarito, acordat la Festivalul de la Gramado pentru contribuția remarcabilă la cinematografia braziliană. În 2006, președintele Luiz Inácio Lula da Silva i-a conferit Ordinul Meritului Cultural, subliniind impactul său asupra culturii naționale.

În 2025, Laura și-a încheiat activitatea artistică cu scurtmetrajul „Dona Rosinha”, o poveste profund emoționantă despre abandonul persoanelor vârstnice, subliniind empatia și sensibilitatea care au definit-o atât ca artistă, cât și ca om.

Foto: Instagram

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