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Frank Beard a murit. Bateristul trupei ZZ Top avea 77 de ani

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Oana Savin
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Frank Beard, legendarul baterist al trupei ZZ Top, s-a stins din viață la 77 de ani, înconjurat de familie, la ferma sa din Texas. Cu o carieră muzicală de peste cinci decenii, Beard a lăsat o moștenire inegalabilă în lumea rockului.

Frank Beard a murit la 77 ani

Frank Beard, legendarul baterist al trupei ZZ Top, s-a stins din viață la 18 august 2026, la vârsta de 77 de ani. Alături de familie, el și-a petrecut ultimele clipe la ferma sa din Richmond, Texas, unde primea îngrijire paliativă. Cauza morții nu a fost dezvăluită publicului.

Născut pe 11 iunie 1949, în Frankston, Texas, Frank Beard a devenit una dintre figurile emblematice ale muzicii rock. În anii ’60, și-a început drumul artistic, iar în 1969 s-a alăturat formației The Moving Sidewalks, alături de chitaristul și vocalistul Billy Gibbons. La scurt timp, grupul a fost reconfigurat și a dat naștere legendarului ZZ Top, una dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii rock.

În decursul carierei, formația a lansat 15 albume de studio, din care nouă au obținut certificări de aur sau platină de la Recording Industry Association of America. Totodată, Beard a devenit cunoscut publicului și prin ironia numelui său: deși numele său de familie înseamnă ”barbă”, el a fost singurul dintre cei trei membri ai trupei care nu a purtat barba lungă și distinctivă care i-a consacrat pe colegii săi, Billy Gibbons și Dusty Hill, preferând să rămână fidel mustății.

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În 2004, Frank Beard a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, alături de colegii săi de trupă. În discursul său, artistul a rămas fidel stilului său modest și sincer: „Tot ce pot spune este că cea mai mare parte a vieții mele a fost o surpriză plăcută și la fel este și aceasta. Vă mulțumesc”.

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Provocări personale și triumfuri profesionale

Cariera sa nu a fost lipsită de momente dificile. În anii ’80, bateristul s-a confruntat cu dependența de alcool și droguri, o luptă care l-a determinat să se interneze voluntar într-un centru de reabilitare. În semn de solidaritate, colegii săi de trupă au decis să ia o pauză de la activitatea concertistică pentru a-l susține.

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În plan personal, Frank Beard a fost căsătorit de două ori. Acesta s-a însurat cu Catherine Alexander în anul 1978, dar mariajul lor s-a destrămat în 1981. În 1982 s-a căsătorit cu Debbie Meredith, cu care a avut trei copii și care i-a fost alături până în ultima clipă. Căsnicia lor a fost un exemplu de stabilitate într-un domeniu cunoscut pentru tumultul emoțional și personal.

De-a lungul celor peste 50 de ani petrecuți pe scenă, Frank Beard a demonstrat că succesul nu vine doar prin talent, ci și prin perseverență și capacitatea de a depăși obstacolele vieții.

Sursă foto: Profimedia

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