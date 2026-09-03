Primarul Damian Diniș din Hunedoara a murit după ce un tractor s-a răsturnat peste el

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Primarul comunei Băița, județul Hunedoara, Damian Diniș, în vârstă de 58 de ani, și-a pierdut viața într-un tragic accident pe 2 septembrie. Tractorul în care se afla s-a răsturnat peste el, provocându-i decesul pe loc.
Lumea politică din județul Hunedoara este în doliu după pierderea tragică a primarului comunei Băița, Damian Diniș. În vârstă de 58 de ani, edilul și-a găsit sfârșitul într-un accident cutremurător produs pe 2 septembrie, atunci când un tractor s-a răsturnat peste el.
Potrivit informațiilor furnizate de Digi24, incidentul s-a petrecut pe un teren situat în afara drumurilor publice, în localitatea pe care Damian Diniș o conducea de mai mulți ani.
„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Deva au fost sesizaţi, în data de 2 septembrie a.c. în jurul orei 16.40, cu privire la producerea unui eveniment în comuna Băiţa, în urma căruia un bărbat, în vârstă de 58 de ani, şi-ar fi pierdut viaţa. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că, în timp ce se afla pe un teren situat în afara drumurilor publice, un tractor s-ar fi răsturnat, bărbatul fiind prins sub utilaj. Din nefericire, la faţa locului a fost constatat decesul persoanei în cauză”, a transmis IPJ Hunedoara.
Cunoscut pentru implicarea sa activă în comunitate, Damian Diniș era la conducerea administrației locale din Băița de mai mulți ani, fiind o figură respectată și apreciată pentru eforturile sale în sprijinul cetățenilor.
Tragedia a lăsat în urmă o comunitate îndurerată, oameni care și-au pierdut un lider dedicat și o persoană care a luptat pentru binele tuturor.