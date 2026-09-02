Schimbări la proba practică a examenului auto. Ce manevre trebuie să facă cei care vor să obțină permisul de conducere

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Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care aduce schimbări la examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Potrivit noilor prevederi, candidații vor trebui să efectueze, în timpul probei practice, mai multe manevre de bază, printre care mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea.

Se schimbă regulile pentru obținerea permisului

Proiectul a fost adoptat cu 74 de voturi pentru, șapte împotriva și 17 abțineri. Acesta vine pentru a completa Ordonanța de Urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Cei care vor să dea de permis vor fi nevoiți să facă manevre în plus la examenul practic.

„Pentru obţinerea permisului de conducere categoria B, în cadrul probei practice de conducere pe drumurile publice se verifică în mod obligatoriu aptitudinile candidatului privind efectuarea manevrelor tehnice de bază necesare pentru controlul şi manevrarea în siguranţă a autovehiculului. În cadrul probei practice (…), candidatul execută în mod obligatoriu manevre de deplasare în marşarier, întoarcere, parcare şi oprire”, prevede iniţiativa legislativă.

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Criteriile de evaluare și felul în care vor fi efectuate manevrele urmează să fie stabilite printr-un ordin al ministrului Afacerilor Interne.

În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, ministrul va trebui să modifice Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.

De altfel, Senatul este doar primul for sesizat pe acest proiect, care urmează să ajungă în Camera Deputaților, care este decizională.

Cei care vor să obțină permisul vor fi nevoiți, dacă proiectul trece, să efectueze manevre în plus la examenul practic. Printre ele se numără manevre tehnice de bază necesare controlului și manevrării în siguranță a autovehicului.

Candidații trebuie să execute patru tipuri de manevre: deplasarea în marșarier, întoarcerea, parcarea și oprirea.

Ar putea reveni proba în poligon

Proba practică în poligon, eliminată din examenul auto în anul 2000, ar putea fi reintrodusă pentru candidații la permisul categoria B. Proiectul aflat în dezbatere prevede efectuarea unor manevre precum plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur susține că o astfel de probă ar ajuta candidații să învețe mai bine manevrarea mașinii înainte de a intra în traficul rutier. El consideră că pregătirea exclusiv în trafic nu este suficientă pentru însușirea acestor manevre, conform Digi24.

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„Prima dată explici elevului ca instructor la o școală de șoferi, îi explici despre ce înseamnă mașină, aparate, comenzi, pe loc, static, undeva poate fi în centrul orașului sau în câmp, nu contează. Pe urmă te duci în poligon niște ore, în care îl înveți să facă manevre, să plece de pe loc, să dea cu spatele, să parcheze, să înțeleagă gabaritul mașinii, să treacă printre jaloane, să facă probe, să pornească rampă, să oprească, și abia pe urmă pleci în circulație și să ajungi în circulație, să mergi cu viteze normale și cu 50 și cu 80 în afara localității, să nu zic cu 90 se ajungi pe autostradă, ca în lumea civilizată”, explică expertul în conducere defensivă”, conform sursei citate.

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