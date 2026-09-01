Un bărbat din Neamț și-a ucis iubita, apoi s-a sinucis. Părinții victimei și ai criminalului s-au întâlnit la morgă. Ce s-a întâmplat acolo

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Tragedie în Neamț: Andreea, o tânără de 22 de ani, a fost ucisă de fostul iubit, Dragoș, subofițer al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, în vârstă de 24 de ani. După ce a comis crima, bărbatul s-a sinucis. Părinții criminalului și ai victimei s-au întâlnit la morgă.

Un bărbat din Neamț și-a ucis iubita, apoi s-a sinucis

Părinții Andreei, tânăra de 22 de ani din Neamț, ucisă de fostul iubit, au povestit momentul sfâșietor în care s-au întâlnit la morgă cu părinții criminalului.

Andreea a fost înjunghiată mortal pe 30 august 2026, după ce ieșise de la muncă, de fostul iubit, subofițer ISU Neamț care și-a pus capăt zilelor după ce a comis crima.

Părinții victimei și ai criminalului s-au întâlnit la morgă

Mama și tatăl Andreei s-au întâlnit cu părinții lui Dragoș, autorul crimei, la morgă. Tatăl fetei a povestit la „Acces Direct” că aceștia nu au arătat niciun gest de compasiune sau solidaritate. „Ne-am întâlnit cu amândoi părinții, dar nu am vorbit nimic. Nu, nu am văzut nimic (niciun gest de compasiune – n.red.)”, a declarat acesta, potrivit Spynews.

Părinții lui Dragoș păreau concentrați pe propria pierdere, ignorând suferința familiei îndoliate.

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„Viața noastră s-a terminat”

„Viața noastră s-a terminat”, au mărturisit părinții Andreei. Ei urmează să își conducă fiica pe ultimul drum, în timp ce încearcă să înțeleagă cum a fost posibil un asemenea act de violență. Durerea lor este amplificată de lipsa de informații primite de la autorități. Aceștia au aflat de la televizor că Dragoș a fost găsit spânzurat, nu de la poliție. Detalii precum acestea ridică semne de întrebare privind comunicarea dintre instituții și familiile implicate în astfel de tragedii.

Cine era Dragoș?

Dragoș, în vârstă de 24 de ani, era subofițer ISU la Detașamentul de Pompieri Roman. Tânărul o cunoștea pe Andreea încă din liceu, iar relația lor de șase ani a fost marcată de despărțiri și conflicte. În ciuda trecutului tumultuos, nimeni nu ar fi putut anticipa finalul tragic. Cercetările în acest caz sunt în desfășurare, iar Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași a deschis o anchetă pentru omor calificat.

Detalii despre investigație

Potrivit Digi24, procurorii au transmis că ancheta a fost demarată pe 31 august 2026. Polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că o tânără zace pe o stradă din satul Barticești, cu urme vizibile de agresiune. Transportată la Spitalul Municipal de Urgență Roman, Andreea a fost declarată decedată, iar investigațiile au confirmat că a fost înjunghiată de mai multe ori. Autorul, identificat drept subofițer pompier militar, și-a pus capăt zilelor imediat după comiterea crimei.

Foto: Facebook

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