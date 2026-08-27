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Victoria Maria Ionescu, fiica fostului senator Cazimir Ionescu, și-a pus capăt zilelor la doar 22 de ani. În urma sa a lăsat un bilet de adio adresat părinților.

Ce a scris Victoria Maria Ionescu în biletul de adio

Victoria Maria, fiica fostului senator Cazimir Ionescu, a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș. Tânăra de doar 22 de ani urma tratament pentru depresie și își construia o carieră în actorie.

Anchetatorii au confirmat că Victoria a lăsat un bilet de adio. Potrivit presei locale, tânăra ar fi transmis prin mesaj un apel către familie și și-ar fi cerut iertare.

Până în acest moment, autoritățile nu au făcut public textul integral al biletului. Astfel, informațiile sau fragmentele atribuite tinerei în anumite relatări trebuie privite cu rezervă, în lipsa unei confirmări oficiale.

Reacțiile îndurerate ale părinților

Victoria era o tânără pasionată de actorie. În ultimele săptămâni, ea obținuse un rol important în adaptarea teatrală „Război și pace”, urmând să interpreteze personajul Natașa Rostova. Tatăl ei, Cazimir Ionescu, a descris cum această realizare îi adusese o rază de lumină într-o perioadă dificilă.

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„Era în depresie și urma un tratament”

„Fiica mea era la Vâlsănești, la ferma unor prieteni. Într-un moment de respiro, am crezut că îi va face bine să meargă acolo, în natură și printre animale. Era în depresie și urma un tratament, dar în ultima vreme se simțea mai bine. Obținuse și un casting, iar totul părea să meargă spre bine. Vă rog să respectați decizia familiei și să ne lăsați câteva zile”, a declarat fostul senator, pentru Cancan.ro.

Mihaela Ionescu, mama Victoriei, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care vorbește despre pasiunea fiicei sale pentru teatru și despre golul imens pe care l-a lăsat în urmă.

„A lăsat în urmă o iubire nemărginită, amintiri de neprețuit și un gol pe care nimic nu îl va putea umple vreodată”

„Cu o durere pe care cuvintele nu o pot descrie, ne luăm rămas-bun de la iubita noastră Victoria Ionescu, la doar 22 de ani. Victoria visa să dea viață unor personaje și se pregătea să o interpreteze pe Natașa Rostova din «Război și pace». Viața a ales însă pentru ea un alt rol, într-o Lume pe care noi nu o putem vedea încă.

Ne place să credem că a plecat să joace mai departe, undeva în Ceruri, acolo unde lumina nu se stinge niciodată. A lăsat în urmă o iubire nemărginită, amintiri de neprețuit și un gol pe care nimic nu îl va putea umple vreodată. Pentru noi, Victoria va rămâne mereu lumina sufletelor noastre… și copilul la care visează și și-l dorește orice părinte”, a transmis Mihaela Ionescu.

Ultimul omagiu

Familia Ionescu invită pe toți cei care au cunoscut-o pe Victoria să îi aducă un ultim omagiu joi, 27 august, începând cu ora 14:00, la Capela Cimitirului Bellu. „Vă mulțumim că ne sunteți alături prin rugăciunile și prezența voastră. Drum lin către lumină, iubita noastră Victoria”, a transmis Mihaela Ionescu.

Foto: Instagram; Facebook

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