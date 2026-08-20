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Doliu în teatrul gălățean: actrița Corina Căpățână, cunoscută pentru rolurile sale memorabile, a murit la 55 de ani. Publicul și colegii îi aduc un ultim omagiu la Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”.

Actrița Corina Căpățână a murit la 55 de ani

Galațiul își ia rămas-bun de la o stea a scenei teatrale: actrița Mihaela Corina Constantinide Căpățână, care a adus la viață numeroase personaje timp de 15 ani pe scena Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, s-a stins din viață la doar 55 de ani. Născută pe 23 septembrie 1970, Corina a fost o prezență iconică în lumea artistică locală, cucerind publicul cu talentul său unic și carisma inconfundabilă. Vestea trecerii sale în neființă a fost anunțată de Monitorul de Galați, aducând cu ea o durere profundă în inimile celor care au cunoscut-o.

Din 1994 până în 2009, Corina Căpățână a dat viață unor personaje memorabile în producții de succes precum „Afacerea Protar”, „Petrecerea”, „Moartea lui Eskrokov” și „Regele Ioan”. Farmecul său scenic și energia debordantă au fost mereu apreciate atât de colegii de breaslă, cât și de public.

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„Avea o energie debordantă, un har comic ce contamina întreaga scenă și toți spectatorii din sală”

„O actriță atât de talentată, am lucrat împreună la «Profesorul de franceză» și «Comedia erorilor». Avea o energie debordantă, un har comic ce contamina întreaga scenă și toți spectatorii din sală”, a mărturisit un apropiat al artistei, citat de Monitorul de Galați. Mesajele de condoleanțe au inundat rețelele sociale, prietenii și spectatorii amintindu-și de zâmbetul și veselia care o caracterizau: „Veselia și ochii tăi frumoși nu îi vom uita” sau „Odihnă în lumină la fel de frumoasă pe cât îi era zâmbetul!”.

Teatrul Dramatic „Fani Tardini” a transmis un mesaj emoționant, subliniind că exuberanța și dăruirea Corinei vor rămâne pentru totdeauna o parte din istoria culturală a orașului. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați astăzi, 20 august, la ora 18:00, la Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Galați, unde va avea loc slujba de seară, iar ceremonia de înmormântare se va desfășura mâine, 21 august, de la ora 12:00. Corina Căpățână va rămâne în inimile tuturor celor care au avut privilegiul să o cunoască și să-i admire talentul.

Foto: Facebook

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