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Soprana Ileana Cotrubaș a murit la 87 de ani

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Adelina Duinea
.  Actualizat 20.08.2026, 18:09
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Soprana Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai mari voci ale operei românești și internaționale, a murit la 87 de ani. Anunțul trist a fost făcut pe 20 august de Opera Națională București.

Soprana Ileana Cotrubaș a murit la 87 de ani

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Lumea artei este mai săracă de astăzi. Soprana Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai apreciate și iubite voci ale operei românești și internaționale, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Vestea tristă a fost confirmată de Opera Națională București pe 20 august.

A fost o prezență constantă pe scene prestigioase

Născută pe 9 iunie 1939, la Galați, într-o familie cu tradiție muzicală, Ileana Cotrubaș și-a descoperit talentul vocal încă din copilărie. La doar 9 ani, pășea în lumea muzicii, cântând în Corul de Copii al Radiodifuziunii Române, iar la 13 ani se muta la București pentru a-și urma visul, studiind la Școala Specială de Muzică.

Debutul său pe scena Operei Naționale din București în 1964 a fost doar începutul unei cariere strălucite care avea să o poarte pe cele mai mari scene ale lumii. După ce a câștigat premii importante la concursuri internaționale, Cotrubaș a devenit o prezență constantă pe scene prestigioase precum Opera de Stat din Viena, Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala din Milano și Metropolitan Opera din New York. Un moment memorabil al carierei sale a fost în 1975, când a înlocuit-o pe celebra Mirella Freni în rolul Mimì din „La Bohème” la Scala din Milano, o performanță care i-a întărit reputația de soprană excepțională.

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„A lăsat o amprentă profundă asupra repertoriului liric”

„Laureată a unor prestigioase concursuri internaționale, Ileana Cotrubaș a cântat la Opera de Stat din Viena, Hamburg, Berlin, Festivalul de la Salzburg, Glyndebourne, Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala din Milano și Metropolitan Opera din New York. Momentul din 1975, când a înlocuit-o în ultimul moment pe Mirella Freni în rolul Mimì din «La Bohème», la Scala din Milano, a rămas emblematic pentru cariera sa. Admirată pentru unicitatea vocii, inteligența frazării și forța expresivă a interpretării, Ileana Cotrubaș a colaborat cu dirijori legendari și a lăsat o amprentă profundă asupra repertoriului liric, de la Mozart și Verdi la Puccini, Bizet și Offenbach”, au transmis reprezentanții Operei Naționale București, conform Spynews.

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După retragere a pregătit mai multe generații de artiști

Dar contribuția sa la lumea operei nu s-a oprit odată cu retragerea de pe scenă. Ileana Cotrubaș a ales să împărtășească generațiilor viitoare din bogata sa experiență, dedicându-se pedagogiei. Prin cursurile de măiestrie și numeroasele colaborări didactice, a inspirat și format noi talente, consolidându-și astfel moștenirea artistică.

„După retragerea de pe scenă, a continuat să dăruiască artei cântului prin pedagogie și cursuri de măiestrie, formând și inspirând generații de artiști. Opera Națională București transmite sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care au iubit și admirat arta sa. Ileana Cotrubaș rămâne în memoria operei românești și universale ca o artistă de o rară noblețe vocală și scenică. Drum lin către stele, Maestra!”, a fost mesajul transmis de reprezentanții Operei Naționale București.

Foto: Facebook

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