Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Vlad și Ionuț Sava, frații de 17 și 19 ani înecați la Olimp, au fost înmormântați astăzi, 20 august. Comunitatea locală i-a însoțit pe ultimul drum.

Imagini de la înmormântarea celor doi frați înecați la Olimp

O comunitate întreagă plânge astăzi pierderea tragică a fraților Vlad Georgian și Ionuț Valentin Sava, în vârstă de 17 și 19 ani, care și-au găsit sfârșitul în valurile mării, pe plaja din stațiunea Olimp. În satul lor natal din județul Vaslui, sute de oameni s-au adunat pentru a-i conduce pe ultimul drum.

Potrivit Spynews, Vlad și Ionuț se aflau la muncă pe litoral de aproape o lună, încercând să strângă bani pentru visurile lor. Vlad visa să-și cumpere o mașină, iar Ionuț își dorea să înceapă școala de șoferi. Duminică, după câteva ore libere, cei doi au mers la plajă împreună cu sora lor, fără să știe că acea zi le va fi ultima.

Citește și: Ce salariu avea medicul rezident de 28 de ani găsit mort la Spitalul Universitar

Cum s-a produs tragedia

Deși pe plajă era arborat steagul roșu, care interzicea scăldatul din cauza valurilor puternice, tragedia s-a petrecut în câteva momente. Familia povestește că Ionuț, care nu știa să înoate, a intrat în apă doar până la genunchi, însă un val puternic l-a tras spre larg. Fără să stea pe gânduri, Vlad, care era un înotător experimentat, a sărit în apă pentru a-și salva fratele. Din păcate, niciunul dintre ei nu a mai ieșit la suprafață.

Durerea este copleșitoare în rândul celor care i-au cunoscut. Familia și prietenii sunt devastați, iar lacrimile curg necontenit. Comunitatea locală s-a mobilizat pentru a fi alături de familie, la înmormântarea tinerilor.

Foto: Capturi Facebook Vaslui TV; Facebook

Urmărește-ne pe Google News