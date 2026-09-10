Un student la Medicină a murit subit la 25 de ani. Își luase licența de doar o zi

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Cosmin Nicholas Bodran, un proaspăt absolvent al UMF Timișoara, a murit la doar 25 de ani, la o zi după ce și-a luat licența cu media 8.47. Comunitatea academică și familia sunt în doliu.

Cosmin Bodran a murit la o zi după ce a luat licența la Medicină

Cosmin Nicholas Bodran, un tânăr de doar 25 de ani, s-a stins din viață la doar o zi după ce a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Cu o medie de 8,47 la examenul de licență, Cosmin era pregătit să-și urmeze visul de a ajuta oamenii, dar destinul i-a curmat brutal drumul. Potrivit Observator News, acesta a suferit un infarct în seara zilei de 8 iulie 2026, la scurt timp după ce a petrecut alături de familie și prieteni.

Bucuria reușitei a fost înlocuită de doliu. Cosmin, descris de cei care l-au cunoscut drept un tânăr cu „ochi luminoși și un zâmbet timid“, a simțit că ceva nu este în regulă în timp ce urmărea un meci împreună cu un prieten. Ajutoarele medicale au fost chemate imediat, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Vestea dispariției lui Cosmin a zguduit comunitatea academică și pe toți cei care l-au cunoscut. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a transmis un mesaj emoționant de condoleanțe: „Plecarea sa fulgerătoare a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. Transmitem familiei îndoliate sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune în aceste momente de profundă durere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

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Mesaje de rămas-bun care frâng inimi

Durerea pierderii lui Cosmin a fost exprimată prin nenumărate mesaje de rămas-bun, încărcate de emoție și regrete. Nașul său a scris: „La numai 24 de ani, când viața abia își deschidea înaintea ta cele mai frumoase drumuri, Dumnezeu te-a chemat la El. (…) Ca naș, te voi conduce cu lacrimi în ochi și cu sufletul îndurerat. Ca preot, mă rog cu nădejde pentru sufletul tău”.

Un alt mesaj emoționant spune: „Numai Dumnezeu știe de ce te-a chemat atât de repede la El, Cosmin. Să-ți fie drumul lin, îngerii aproape, iar Maica Sfântă să-ți vegheze ție somnul și mamei tale să-i fie de sprijin și alinare. Ne pare nespus de rău!”.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace! Rugăciunile noastre sunt si pentru mama lui Cosmin, chemată să poarte o cruce foarte grea. Da-i Doamne putere și mângâiere”, a fost un alt mesaj dureros.

Foto: Facebook

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