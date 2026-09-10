O actriță celebră dezvăluie că nu a mai avut un iubit de 7 ani: „Sunt atât de singură”

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Teri Hatcher a dezvăluit că nu a mai fost la o întâlnire de șapte ani și s-a plâns că este „atât de singură”, în timp ce majoritatea prietenelor ei sunt căsătorite. Vedeta din „Neveste disperate”, în vârstă de 61 de ani, a spus că ultima ei relație a fost o poveste de dragoste de șase luni cu un britanic, pe vremea când lucra la Londra.

Teri Hatcher recunoaște că o afectează singurătatea

Teri a fost căsătorită cu Marcus Leithold din 1988 până în 1989, iar ulterior s-a căsătorit cu Jon Tenney, alături de care a fost din 1994 până în 2003. Cei doi au împreună o fiică, Emerson, în vârstă de 28 de ani.

Ea a spus: „Doamne, sunt atât de singură. Trec prin viață cu inima deschisă și nu aș spune niciodată ‘niciodată’, dar nu ies la întâlniri. Nu merg la întâlniri și nici nu caut să merg la întâlniri.

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Nu am mai fost la o întâlnire de… Nu cred că exagerez dacă spun că au trecut șapte ani. Am o comunitate uriașă de prieteni minunați, iar pe majoritatea prietenelor mele apropiate le cunosc de cel puțin 30 de ani și sunt în mare parte căsătorite.

Într-adevăr, nu există o nouă sursă de oameni. Uneori, dacă merg la un eveniment caritabil, mă gândesc: ‘Poate voi întâlni o persoană care gândește la fel ca mine și căreia îi pasă de găsirea unui tratament pentru cancer’, dar nu se întâmplă”, a spus ea pentru revista HELLO!.

Cine este Teri Hatcher

Teri Hatcher și-a făcut pentru prima dată un nume în 1984, când era majoretă pentru echipa San Francisco 49ers, înainte de a primi roluri mici în televiziune. Printre acestea s-a numărat și apariția memorabilă în rolul Sidra, personajul „reală și spectaculoasă”, din sitcomul NBC „Seinfeld”, în 1993.

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Șapte luni mai târziu, actrița, câștigătoare a trei premii SAG, și-a făcut debutul în rolul jurnalistei Lois Lane de la Daily Planet în serialul ABC „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, difuzat între 1993 și 1997. Pentru acest rol, a fost plătită cu până la 75.000 de dolari pe episod.

Teri a devenit apoi protagonista telenovelei ABC „Neveste disperate”, în rolul lui Susan Meyer, timp de opt sezoane, între 2004 și 2012. Serialul a inspirat ulterior postul Bravo să creeze franciza de reality-show-uri „The Real Housewives”.

Actrița, care câștiga 440.000 de dolari pe episod, ar fi fost considerată „dificilă” după ce producătorul executiv Marc Cherry a făcut aluzie la „o mare vedetă cu probleme mari de comportament”, cu care era „imposibil” să te înțelegi, în timp ce o lăuda pe Felicity Huffman într-o scrisoare adresată judecătorului în timpul procesului acesteia privind scandalul admiterii la facultate din 2019.

Următorul ei rol o va aduce în pielea unui alt personaj, șefa din lumea modei Miranda Priestly, în producția „Diavolul se îmbracă de la Prada”, pusă în scenă în West End.

Foto: Profimedia

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