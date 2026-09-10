O actriță celebră dezvăluie că nu a mai avut un iubit de 7 ani: „Sunt atât de singură”

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Teri Hatcher a dezvăluit că nu a mai fost la o întâlnire de șapte ani și s-a plâns că este „atât de singură”, în timp ce majoritatea prietenelor ei sunt căsătorite. Vedeta din „Neveste disperate”, în vârstă de 61 de ani, a spus că ultima ei relație a fost o poveste de dragoste de șase luni cu un britanic, pe vremea când lucra la Londra.
Teri Hatcher recunoaște că o afectează singurătatea
Teri a fost căsătorită cu Marcus Leithold din 1988 până în 1989, iar ulterior s-a căsătorit cu Jon Tenney, alături de care a fost din 1994 până în 2003. Cei doi au împreună o fiică, Emerson, în vârstă de 28 de ani.
Nu am mai fost la o întâlnire de… Nu cred că exagerez dacă spun că au trecut șapte ani. Am o comunitate uriașă de prieteni minunați, iar pe majoritatea prietenelor mele apropiate le cunosc de cel puțin 30 de ani și sunt în mare parte căsătorite.
Într-adevăr, nu există o nouă sursă de oameni. Uneori, dacă merg la un eveniment caritabil, mă gândesc: ‘Poate voi întâlni o persoană care gândește la fel ca mine și căreia îi pasă de găsirea unui tratament pentru cancer’, dar nu se întâmplă”, a spus ea pentru revista HELLO!.
Teri Hatcher și-a făcut pentru prima dată un nume în 1984, când era majoretă pentru echipa San Francisco 49ers, înainte de a primi roluri mici în televiziune. Printre acestea s-a numărat și apariția memorabilă în rolul Sidra, personajul „reală și spectaculoasă”, din sitcomul NBC „Seinfeld”, în 1993.
Șapte luni mai târziu, actrița, câștigătoare a trei premii SAG, și-a făcut debutul în rolul jurnalistei Lois Lane de la Daily Planet în serialul ABC „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, difuzat între 1993 și 1997. Pentru acest rol, a fost plătită cu până la 75.000 de dolari pe episod.
Teri a devenit apoi protagonista telenovelei ABC „Neveste disperate”, în rolul lui Susan Meyer, timp de opt sezoane, între 2004 și 2012. Serialul a inspirat ulterior postul Bravo să creeze franciza de reality-show-uri „The Real Housewives”.
Actrița, care câștiga 440.000 de dolari pe episod, ar fi fost considerată „dificilă” după ce producătorul executiv Marc Cherry a făcut aluzie la „o mare vedetă cu probleme mari de comportament”, cu care era „imposibil” să te înțelegi, în timp ce o lăuda pe Felicity Huffman într-o scrisoare adresată judecătorului în timpul procesului acesteia privind scandalul admiterii la facultate din 2019.
Următorul ei rol o va aduce în pielea unui alt personaj, șefa din lumea modei Miranda Priestly, în producția „Diavolul se îmbracă de la Prada”, pusă în scenă în West End.