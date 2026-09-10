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Ellidy Pullin s-a logodit la 6 ani de la moartea lui Alex Pullin: „Vrea să fie blocat cu mine pentru totdeauna”

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Ellidy Pullin, fosta iubită a snowboarderului Alex “Chumpy” Pullin, s-a logodit cu antreprenorul Brock Wadsworth. Anunțul a fost făcut pe Instagram, la șase ani după moartea tragică a lui Alex, în urma unui accident produs în Australia.

Ellidy Pullin s-a logodit

Ellidy Pullin, fosta iubită a regretatului snowboarder olimpic australian Alex ”Chumpy” Pullin, a anunțat că s-a logodit cu partenerul său, Brock Wadsworth. Într-o postare emoționantă pe Instagram, Ellidy a împărtășit vestea cu fanii săi, arătând un superb inel cu diamant alungit, cu tăietură cushion, montat în aur galben.

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„Vrea să fie blocat cu mine pentru totdeauna”, a scris tânăra în descrierea fotografiei.

Ellidy și Alex Pullin au trăit o poveste de dragoste de opt ani, planificând să întemeieze o familie.

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„Am mai fi încercat câteva luni dacă el era încă în viață, apoi am fi trecut 100% la fertilizarea in vitro. Acesta a fost întotdeauna planul”, a declarat Ellidy pentru CNN, la scurt timp după tragedie.

Din păcate, Alex Pullin și-a pierdut viața în iulie 2020, la doar 32 de ani, în urma unui accident de pescuit subacvatic, în largul Palm Beach, pe Gold Coast.

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În ciuda pierderii devastatoare, Ellidy Pullin nu a renunțat la visul lor comun. Ea a decis să recurgă la recoltarea postumă a lichidului seminal, iar în octombrie 2021, a venit pe lume fiica lor, Minnie Alex Pullin.

„Eu și tatăl tău te visam de ani buni. Cu inima strânsă, sunt onorată să primesc în sfârșit înapoi o bucată din fenomenul care a fost Chumpy în această lume!”, a scris Ellidy pe Instagram la nașterea fetiței.

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Povestea de dragoste cu Brock Wadsworth

De mai bine de un an, Ellidy Pullin, acum în vârstă de 34 de ani, trăiește o poveste de dragoste alături de Brock Wadsworth, un antreprenor în domeniul construcțiilor și director al companiei Wadsworth Contracting. Relația lor a fost confirmată public la finalul anului 2025, când cei doi au postat imagini dintr-o vacanță romantică în Bali.

Ellidy și Brock se cunoșteau de mai mulți ani, fiind apropiați prin intermediul surorilor lui Brock. De la prietenie la iubire a fost doar un pas, iar relația lor s-a transformat rapid într-una deosebit de strânsă.

Pe podcastul său, „Darling, Shine!”, Ellidy Pullin a vorbit deschis despre această nouă etapă a vieții ei, mărturisind că dragostea pentru Brock este complet diferită de cea pe care a trăit-o cu Alex.

„Pur și simplu nu poți compara felul în care mă îndrăgostesc acum de Brock și cât de fericită sunt. Sunt într-o etapă cu totul diferită a vieții mele față de momentul în care eram persoana care se îndrăgostea de Chump… nu poți compara”, a mărturisit ea.

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Iubire și armonie în noua familie

Brock Wadsworth s-a integrat rapid în viața lui Ellidy Pullin și a micuței Minnie, devenind o prezență constantă și iubitoare. El însuși a mărturisit pe Instagram cât de mult i s-a schimbat viața.

„În 2025, viața mea s-a schimbat… S-a schimbat în cel mai bun mod posibil!! Sunt atât de recunoscător pentru prima întâlnire, pentru prima mea întâlnire cu Minnie, pentru primul pas făcut pentru a câștiga încrederea ei… Acesta este doar începutul”, a scris el.

Ellidy Pullin nu a ezitat să împărtășească cu fanii săi cât de mult apreciază sprijinul lui Brock în viața lor de zi cu zi.

„Îmi mângâie spatele până adorm, știe că este absolut interzis să adoarmă înaintea mea, îmi ascultă poveștile de la miezul nopții, le adoră pe fetițele mele, iar ele îl adoră la rândul lor. Ne aduce flori și ne gătește toate preparatele nebunești pe care le cerem, la comandă!!!”, a povestit ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ellidy Pullin

Sursă foto: Instagram

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