Fulgy ar putea ajunge la închisoare. Fiul familiei de la Clejani riscă să fie închis pentru neplata unei amenzi

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Fulgy de la Clejani riscă 7 luni de închisoare dacă nu achită amenda penală de 5.000 de lei până pe 28 septembrie. Artistul a fost condamnat pentru șofat sub influența drogurilor, dar refuză să plătească sancțiunea.

Fulgy ar putea ajunge la închisoare

Fulgy de la Clejani, pe numele său real Dan-Constantin-Fulgeraș Manole, riscă să petreacă aproape șapte luni în spatele gratiilor dacă nu achită până pe 28 septembrie suma de 5.000 de lei, reprezentând o amendă penală primită după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise.

Până acum, artistul a refuzat să plătească amenda, deși magistrații i-au oferit posibilitatea de a face acest lucru în rate.

Potrivit Spynews, autoritățile au inițiat deja un proces pentru transformarea amenzii în 200 de zile de închisoare, ceea ce ar însemna transferul acestuia la Penitenciarul Rahova.

Viorica de la Clejani susține că dosarul a fost fabricat

Mama sa, Viorica de la Clejani, a declarat public că dosarul fiului ei ar fi fost construit pe baza unor probe false generate de „inteligența artificială”, însă judecătorii l-au condamnat pe Fulgy, atrăgându-i atenția că neplata amenzii până la termenul limită va duce la executarea pedepsei în regim de detenție.

„Condamnă pe inculpatul Manole Dan-Constantin-Fulgeraș (…) la pedeapsa de 5000 lei amendă penală (stabilită prin sistemul zilelor – amendă, corespunzătoare unui număr de 200 zile – amendă, înmulţite cu suma de 25 lei, aferentă unei zile – amendă) pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 C.p., potrivit cărora dacă, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare”, se arată în decizia instanței.

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Fulgy a fost internat la Spitalul Obregia

În ciuda condamnării, Fulgy a continuat să atragă atenția prin comportamentul său controversat. Într-un videoclip live pe TikTok, acesta a făcut o declarație șocantă, amenințând că va arunca în aer blocul în care locuiește.

„Am lăsat gazele pornite în apartament, iar blocul va exploda în scurt timp”, a spus el.

Autoritățile au luat în serios amenințarea, trimițând la fața locului echipaje de poliție și mascați de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Intervenția rapidă a echipelor de la Distrigaz a prevenit o posibilă tragedie, prin oprirea alimentării cu gaze în clădire și asigurarea zonei.

În urma acestui incident, Fulgy a fost internat timp de câteva săptămâni la Spitalul Obregia din București.

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Margherita, prinsă și ea sub influența substanțelor interzise

Problemele legale nu sunt străine familiei Clejanilor. Sora lui Fulgy, Margherita de la Clejani, pe numele real Margareta Myriam Manole, a fost și ea condamnată pentru conducerea sub influența drogurilor.

În iunie 2022, Curtea de Apel București a decis o amendă penală de 40.000 de lei pentru infracțiunea săvârșită în mai 2020. Judecătorii au stabilit următoarele: „Condamnă pe inculpata Manole Myriam-Margareta la pedeapsa de 40.000 de lei amendă penală (200 zile amendă x 200 lei/zi) pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută de art.336 alin.2 C.p.. (fapta din 23.05.2020)”.

Cu toate acestea, și Margherita a fost lăsată în libertate după pronunțarea sentinței.

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Sursă foto: Instagram, TikTok

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