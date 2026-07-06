Fulgy, în căutarea lui Mario Iorgulescu: „Spuneți-i să mă caute că am să-i dau un pont”

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Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a lansat un apel pe TikTok pentru a lua legătura cu Mario Iorgulescu. Recent externat din Spitalul Obregia, Fulgy spune că are un mesaj important pentru Mario, care este internat la o clinică din Italia.

Fulgy, în căutarea lui Mario Iorgulescu

Fulgy, fiul celebrului cuplu de lăutari Viorica și Ioniță de la Clejani, a revenit în atenția publicului cu o solicitare neașteptată. Într-un live pe TikTok, tânărul a anunțat că îl caută pe Mario Iorgulescu și a făcut un apel la urmăritorii săi pentru a-l ajuta să ia legătura cu acesta.

„Spuneți-i lui Mario Iorgulescu să mă caute, că am să îi dau un pont. Care aveți numărul lui? Că și l-a schimbat, din ce știam eu. Nu cred, cred că e la clinică Mario, că așa sunt țările civilizate”, a spus Fulgy în timpul transmisiunii live.

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Fiul lui Ioniță de la Clejani, externat recent de la Spitalul Obregia

Recent, Fulgy a fost externat de la Spitalul Obregia, unde a stat internat câteva săptămâni. Într-un alt live pe TikTok, el a ținut să liniștească pe toată lumea, afirmând că acum se simte bine și că este pregătit să revină în forță.

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„Am ieșit de la Obregia, nu mai sunt acolo și cam asta am avut de spus, fraților. Aveți grijă de voi, de familiile voastre, de copiii voștri. Iar eu sunt bine, mersi! Tot timpul am fost și sper să ajung… nu că viral, că așa m-am născut. Trebuie să înțelegeți treaba asta. Deci, încă o dată mă repet: nu mai sunt în spital. Toată presa să scrie despre mine că nu mai sunt în spital! Unde sunt nu vă zic (…) Eu sunt numărul 1 posibil”, a declarat el imediat după externare.

Deși Fulgy nu a dezvăluit motivul exact pentru care vrea să-l contacteze pe Mario Iorgulescu, dorința sa de a transmite un „pont” intrigă și ridică semne de întrebare.

În prezent, fiul lui Gino Iorgulescu este internat într-o clinică din Italia.

Sursă foto: TikTok

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