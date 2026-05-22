Reacția văduvei lui Dani Vicol, Melek, după condamnarea definitivă a lui Mario Iorgulescu. „Ar fi meritat mai mult, dar justiția română…”

Melek Minca a reacționat ferm în urma deciziei luate de magistrații Curții de Apel București, care l-au condamnat definitiv pe Mario Iorgulescu la opt ani și opt luni de închisoare. La capătul unui proces lung și extrem de dureros, marcat de suferință și de așteptare, tânăra rămasă văduvă în urma tragediei rutiere din anul 2019 a vorbit deschis despre decizia instanței.

Deși durerea pierderii soțului ei nu va dispărea niciodată, femeia consideră că hotărârea judecătorilor reprezintă un prim pas spre dreptatea pe care o aștepta de atât de mult timp.

Recunoștință față de magistrați, în ciuda unei pedepse considerate prea blânde

Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv, joi, 21 mai, la opt ani și opt luni de închisoare.

Într-un mesaj video postat pe platforma TikTok, acolo unde a ales să își exprime public trăirile, soția lui Dani Vicol a ținut să adreseze mulțumiri sistemului judiciar din România. Cu toate acestea, din cuvintele sale se poate distinge clar nemulțumirea legată de cuantumul pedepsei primite de fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, pe care o consideră disproporționată în raport cu gravitatea consecințelor din acea noapte fatidică.

„Țin să mulțumesc justiției române pentru ceea ce a făcut în cazul lui Mario Iorgulescu, având în vedere că acum șapte ani soțul meu a fost omorât. Mario Iorgulescu era beat și drogat în momentul accidentului”, a declarat Melek Minca, readucând în atenția publicului circumstanțele agravante în care s-a produs coliziunea din 2019.

Speranța că vinovatul va ajunge în spatele gratiilor

Tânăra a explicat că, deși din punctul ei de vedere legea ar fi trebuit să aplice o sancțiune mult mai aspră pentru distrugerea unei vieți și a unei familii, acceptă decizia finală a magistraților. Dincolo de nemulțumirea legată de numărul de ani primiți de condamnat, prioritatea ei rămâne acum aplicarea efectivă a legii și ispășirea pedepsei în regim de detenție.

„Sentința este dată definitivă la opt ani și opt luni. Vreau doar să îi mulțumesc justiției române, cu toate că s-ar fi putut mai mult, din punctul meu de vedere, ar fi meritat mai mult, dar justiția română știe mai bine ce e pentru noi. Așteptăm ca Mario Iorgulescu să își facă pedeapsa”, a completat Melek Minca.

Mesajul ei vine într-un moment în care atenția publică este îndreptată spre procedurile de extrădare, având în vedere că Mario Iorgulescu se află de o lungă perioadă de timp pe teritoriul Italiei, iar familia victimei așteaptă ca acesta să fie adus în țară pentru executarea sentinței.

Foto – Facebook

