Mario Iorgulescu declarații controversate despre Melek, văduva lui Dani Vicol: „Nu suferă deloc pentru fostul său bărbat”

Mario Iorgulescu a făcut din nou declarații uluitoare, unele dintre ele despre Melek, văduva lui Dani Vicol. Fiul lui Gino Iorgulescu a afirmat că aceasta este mult mai fericită acum, după moartea soțului ei. Noul interviu acordat de Mario a stârnit indignare în mediul online.

Mario Iorgulescu, afirmații controversate despre Melek

Mario Iorgulescu a revenit în atenția publică printr-o serie de declarații care au stârnit controverse și indignare. Fiul lui Gino Iorgulescu a făcut afirmații șocante într-un interviu recent, susținând că Melek, văduva lui Dani Vicol, bărbatul care și-a pierdut viața într-un tragic accident provocat de Mario, ar fi mai fericită acum decât ar fi fost dacă soțul ei ar fi trăit.

„Melek nu era așa fericită în viața ei dacă nu se întâmpla accidentul ăsta. Nu suferă deloc pentru fostul său bărbat. Vrăjeala asta de (beep) pe mine mă obosește”, a declarat tânărul în emisiunea lui Dan Capatos.

Fiul lui Gino Iorgulescu, despre condamnarea sa

Declarațiile uluitoare vin la câteva săptămâni după ce Mario a fost condamnat inițial la peste 15 ani de închisoare, pedeapsă ulterior redusă la 8 ani cu executare.

În interviul acordat lui Dan Capatos, Iorgulescu și-a exprimat nemulțumirea față de verdict, susținând că pedeapsa primită este prea aspră.

„Se respecta legea și era culpă comună, cum era? Pentru că băiatul ăsta avea droguri mai multe în el decât mine. Ăla era drogat mort, eu băusem câteva pahare, nu mă drogasem deloc. Pentru un omor din culpă trebuia să-mi dea trei ani cu suspendare”, a mai menționat el.

Comportamentul său public a stârnit de asemenea indignare. Chiar dacă oficial era de negăsit, Mario Iorgulescu a apărut recent pe rețelele sociale, făcând live-uri în care vorbea despre stilul său de viață extravagant și arătându-se mândru de obiectele de lux pe care le deține.

Într-una dintre transmisii, a menționat: „Am și eu un Richard Mille ca ăla. RM 24 am eu”.

Potrivit Spynews, ceasul la care face referire face parte dintr-o serie limitată, asociată cu Richard Mille RM 27-02 Rafael Nadal, evaluată la aproximativ 800.000 de dolari. Din acest model există doar 50 de exemplare în întreaga lume.

Sursă foto: Captură video

