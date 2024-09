Ce soție superbă are Dan Capatos! Cum s-au fotografiat cei doi. „O vedem rar…”

Dan Capatos este destul de discret cu privire la viața personală și apare rar în public alături de frumoasa lui soție. Prezentatorul de televiziune este căsătorit de mai bine de 25 de ani cu Monica, iar împreună au un fiu, Andrei, în vârstă de 13 ani.

Ce soție superbă are Dan Capatos

Dan Capatos și-a surprins recent fanii din mediul online cu o fotografie superbă în care apare cu soția lui. Îmbrăcați la patru ace, ea într-o rochie neagră, lungă, cu umerii goi, el într-un sacou elegant , pantaloni casual și pantofi sport albi, Dan Capatos și Monica s-au pozat înainte de a merge la un eveniment.

„La plimbare… ” – a scris Capatos în dreptul fotografiei care adunat peste 4,200 de aprecieri din partea fanilor, dar și a colegilor de breaslă care au complimentat frumosul cuplu.

„Auzi? Trasmite-i nevestei că she looks better than ever! Thanks in advance” – a scris Raluca Lăzăruț în dreptul imaginii.

“O vedem rar… e superbă! Sunteți faini!”

„Sunteți frumoși!”

„Ce soție frumoasă aveți!”

„Sunteți tare frumoți împreună!”

„Superbi! Supli, eleganți, felcitări!” – le-au transmis internauții.

Cum s-au cunoscut Dan Capatos și Monica

Începutul relației dintre prezantatorul de televiziune și actuala parteneră de viață a fost unul „tumultos”, după cum spune însuși Capatos. Ei s-au cunoscut când amândoi activau în presa scrisă, dar la vremea respectivă fiecare era deja într-o relație, Monica într-un stadiu chiar avansat pentru că se pregătea să se mărite.

„A fost o relaţie tumultuoasă de la început. Am cunoscut-o într-o redacţie la Media Pro şi, în scurt timp, a explodat totul şi ne-a dat şi vieţile peste cap, pentru că fiecare dintre noi eram angrenaţi într-o relaţie, ea, chiar foarte avansată. Suntem de mulți ani împreună şi este o legătură care nu s-a erodat prea mult.

Poate ne iartă Dumnezeu că am ieşit din relaţiile acelea – în care oamenii respectivi n-aveau nicio vină să păţească aşa ceva – şi am format noi acest cuplu bazat pe sentimente.

Nu am făcut-o să-i distrugem pe alţii, ci să nu ne distrugem noi vieţile”, mărturisea Dan Capatos într-un interviu mai vechi pentru Taifasuri.

Monica este de profesie jurnalist, dar preferă să stea departe de atenția publicului. Înainte de căsătorie, Dan Capatos i-a spus viitoarei soții că nu știe dacă va rămâne împreună cu ea „până la final”.

„I-am zis de când ne-am căsătorit: ‘Băi, nu știu dacă o să stăm până la final’. ‘Aoleu, ce vorbă e asta?’. ‘Nu știu, nu-mi cere să-ți promit asta că nu știu ce mi-o veni prin cap, ce nebunii. O luăm așa ușor, ușor’”, a povestit el în podcastul lui Teo Trandafir.

Dan Capatos a suferit un atac cerebral

În urmă cu câțiva ani, jurnalistul și prezentatorul de televiziune a trecut printr-un episod foarte delicat din viața lui, când a suferit un atac cerebral. El se afla împreună cu soția lui în drum spre Italia când s-a întâmplat totul.

„A fost episodul ăsta, care m-a speriat crunt. Ne duceam într-un weekend la finii noștri în Italia, la mare. Știu când fac puseu din ăsta de tensiune, nu mai văd bine, începe să îmi clipească imaginea și am un rău din ăsta general. Bag repede o pastilă. N-a trecut.

Am băgat-o și pe a doua, n-a trecut nici după a doua. Am zis că e groasă. M-am dus acolo, am întrebat dacă au un spital, ceva, mi-au dat a treia pastilă. M-am liniștit până la urmă. De acolo mai aveam de mers două ore și jumătate cu mașina spre locul unde trebuia să ajungem”, a povestit Dan Capatos în cadrul podcastului „Gând la Gând Cu Teo”.



Dar situația lui s-a agravat chiar după pastilele pe care le-a luat.

„Venise finul meu să ne ia și, în mașină, stăteam așa, mă uitam pe geam și nu știam unde mi-e telefonul. Telefonul era în mâna stângă. Când m-am întors la Monica să o întreb unde mi-e telefonul, mi s-a strâmbat gura. Eu nu-mi dădeam seama.

Ea s-a albit la față. Nu îmi simțeam mâna. După mă întrebam de ce nu simt. Spuneam că nu îmi simt mâna, dar eu nu mă vedeam la față. După aceea mi-am dat seama. Eu am crezut că îmi trecuse, dar de fapt nu îmi trecuse” – a adăugat Capatos.

