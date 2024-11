Fratele lui Silviu Prigoană, Dan Prigoană, reacții dure la adresa familiei afaceristului. „Ce rost are circul ăsta? Cum i-a plăcut lui Silviu să facă circ din orice!”

Frații lui Silviu Prigoană nu au fost prezenți la înmormântarea afaceristului, care s-a desfășurat joi, 14 noiembrie 2024, la două zile după ce acesta s-a stins din viață. Dan Prigoană, unul dintre frați, a tranmis un mesaj dur pentru fiul cel mare al lui Silviu Prigoană, Honorius, după ce acesta nu le-ar fi răspuns la telefon unchilor săi.

Dan Prigoană, replici dure la adresa nepotului, Honorius Prigoană

Înmormântarea lui Silviu Prigonă s-a desfășurat într-un cadru extrem de restrâns. Nici măcar frații afaceristului nu au fost chemați la ceremonie, lucru care a declanșat un val de reacții din partea unuia dintre ei, Dan Prigoană.

Într-o intervenție telefonică în emisiunea lui Dan Capatos, fratele lui Prigoană a răbufnit la adresa lui Honorius, fliul cel mare al lui Silviu, cel care a fost responsabil cu funeraliile.

„Păi când, că n-am fost anunțați de nimeni, de nimic. Habar n-am. Eu nu mergeam oricum, am spus că eu nu mă duc, pentru că știu că totul este un circ, dar frații mei au vrut să meargă.

Au vrut să meargă amândoi și zic: ‘Unde mergeți voi, că există două variante: una, că nu vă lasă să intrați, pentru că nu poți, nu ai pretenții, că nu putea să învețe copilul asta nimic altceva de la tatăl lui’.

Da, Honorius nu poate să fie decât Silviu. Că asta a primit educația, să mergi acolo și să îl vezi pe Silviu decedat și să îl vezi pe Silviu în picioare. E ceva absurd! Și fratele meu a zis: ‘Noi nu mai mergem!’. Bine, dar de ce nu mergeți? ‘Păi, nu se știe, domnule, nu se știe nimic!’. L-au sunat pe Honorius, nu răspunde la telefon, de acolo nu i-a sunat nimeni pe frații mei. Pe mine nu mă sunau oricum, că știau că nu mă duc.



L-au înmnormântat și nu a știut nimeni. Exact cum a fost cu tatăl meu. Ce a făcut Silviu cu tata, a făcut Honorius cu Silviu. Ce să învețe? Deci nu are nicio logică ce se întâmplă, dar asta e. Noi nu degeaba nu am mai vorbit cu el (n.r. cu Honorius) de 17 ani. De ce? Ce rost are circul ăsta? Nu știu ce au ei în cap. Cui folosește asta? Decât circul… Cum i-a plăcut lui Silviu să facă circ din orice, să iasă în evidență, nici pe el nu l-am înțeles!” – a declarat Dan Prigoană.

Tot la Capatos, Dan Prigoană a comentat și situația prin care trece Adriana Bahmuțeanu de când a murit Silviu Prigoană și fpatul că nu își poate vedea băieții.

„Ei nu răspund la telefon și nici eu nu le-am dat telefon. În marele scandal al Adrianei cu Silviu, Adriana era cea care avea dreptate. El era mincinosul neamului, nu Adriana. Silviu mințea de rupea. Numai probleme am avut cu el. Și eu, și tata. (…) Eu am fost de partea Adrianei întotdeauna” – a adăugat Dan Prigoană.

Silviu Prigoană și-a înmormântat tatăl fără să-și anunțe frații

Citeşte şi: Silviu Prigoană și Mihaela Botezatu nu au fost căsătoriți. Ce s-a aflat despre relația afaceristului cu femeia care i-a fost alături până la final

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu, schimb de replici cu Mihaela, după moartea lui Silviu Prigoană. „Mi-a spus că are ea grijă de copiii mei.” Cum a reacționat jurnalista

Citeşte şi: Gestul făcut de Traian Băsescu după moartea lui Silviu Prigoană. Ce a trimis la mormântul fostului afacerist. „A fost un om legendar! „

Silviu Prigoană nu și-a anunțat frații nici de moartea tatălui lor, Vasile Prigoană, de acum câteva luni. Acesta a fost înmormântat în mare secret, la ceremonie asistând doar Silviu și fiul cel mare, Honorius.

„A plecat jumate și din 4 august sunt orfan. Tata a murit în august, anul ăsta, și la tata la înmormântare am fost doar eu cu fiul meu. Așa a hotărât tata. Tata a hotărât că nu vrea să chem pe nimeni, fără popă, fără circ, fără pomană, fără nimic și numai noi doi. La 11 m-a sunat fiul meu că ‘Unde te duci?’. ‘Mă duc să-l îngrop pe tata’. ‘Aoleu, păi, vin și eu’ (n.red.: a spus fiul lui Silviu Prigoană). Și am încălcat jurământul de credință față de tata, că l-am chemat și pe Honorius. La 4 noaptea a murit și la ora 1 era îngropat”, a spus Silviu Prigoană, în podcastul lui Bursucu.

Foto – Facebook, capturi video

Urmărește-ne pe Google News