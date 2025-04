Bursucu, la un pas să nu publice podcastul cu Silviu Prigoană. Ce legătură a avut Honorius cu decizia: „M-am panicat. Ceva îngrozitor”

Bursucu, pe numele real, Adrian Cristea, trăiește și acum un șoc profund după moartea subită a afaceristului Silviu Prigoană, decedat într-un mod tragic cu aproximativ șase luni în urmă. Cei doi plănuiau să lanseze un podcast, însă o serie de evenimente neprevăzute au dus la stoparea publicării episodului, iar Bursucu’ a ajuns într-o stare de panică totală atunci când a aflat vestea tragică.

Bursucu, la un pas să nu publice podcastul cu Silviu Prigoană

Bursucu a fost ultima persoană cu care Silviu Prigoană a comunicat înainte de a suferi un infarct miocardic fatal. Cei doi discutaseră prin mesaje, iar Bursucu a fost, practic, ultimul om cu care regretatul afacerist a interacționat, fără să știe că aceste mesaje aveau să fie cuvintele finale între ei. Deși planificase să publice podcastul cu Silviu Prigoană chiar în ziua în care acesta a murit, vestea morții afaceristului a surprins și l-a șocat complet.

„Sunt chiar ultimul om care a vorbit cu el prin mesaje. Eu împreună cu Silvius și cu Honorius avem toți același mesaj pe telefon, mesaj pe care i l-am dat eu și el l-a redirecționat”, a declarat Bursucu pentru Click! TV.

Acesta a continuat să spună că nu a crezut inițial vestea morții lui Silviu, deoarece tocmai vorbise cu el cu doar 10 minute înainte. Iar după ce a primit vestea șocantă, acesta a intrat în panică.

„Eu, prima oară, nu am crezut când am fost sunat, pentru că eu vorbisem cu el cu fix 10 minute înainte, prin mesaje. Am zis ca fake-news, dar când l-am sunat și am văzut că nu răspunde atunci m-am panicat”, a explicat Bursucu’, adăugând că, în acel moment, a luat decizia de a opri publicarea podcastului.

Bursucu’ a simțit că, în ciuda succesului pe care l-ar fi avut acel podcast, nu era corect să îl lanseze imediat după moartea neașteptată a prietenului său.

„Am intrat pe Google și am văzut nebunia și am luat decizia de a nu da episodul. Și asta din respect pentru copii, m-am pus în postura lor. Pur și simplu, m-am gândit că nu mi se părea ok, mie dacă mi s-ar fi întâmplat așa ceva”, a mai spus moderatorul podcastului „Un podcast mişto”.

Ce legătură a avut Honorius cu decizia

După ce a fost șocat de vestea morții lui Silviu Prigoană, Bursucu a primit un telefon de la Honorius, fiul afaceristului, care i-a dat acordul să publice podcastul.

„Dar, Honorius m-a sunat și mi-a dat acordul să dau episodul, el a spus să-l dau că Silviu se simțise foarte bine la mine la podcast, atunci m-am relaxat și i-am dat drumul”, a spus Bursucu’, explicând că, în acel moment, a simțit că poate să facă acest pas.

Cu acordul lui Honorius, Bursucu’ a decis să publice în cele din urmă podcastul. Totuși, el recunoaște că întreaga experiență a fost una extrem de dificilă și emoționantă, iar momentul în care l-a pierdut pe Silviu Prigoană rămâne unul care îl va marca pentru tot restul vieții sale.

„Da, s-a întâmplat, a fost momentul… Nu mi-aș fi dorit să se întâmple! Din păcate, eu am pierdut un prieten exact atunci când l-am cunoscut, am câștigat un prieten și l-am pierdut în patru zile! Era o altfel de relație! Așa a fost să fie!” a mărturisit Bursucu, pentru Click! TV.

„Mulți au zis că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap”

Deși publicarea podcastului cu Silviu Prigoană a avut un impact major, iar mulți au considerat că acest episod a fost unul cu „vizualizări garantate”, însă Bursucu’ nu vede lucrurile așa.

„Mulți au zis că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, că a făcut vizualizări, dar făcea oricum”, a spus el, subliniind că nu a fost vorba doar despre audiență, ci despre respectul față de prietenul său și față de familia acestuia.

„Nu, nu mi-aș mai dori să se repete niciodată treaba asta! E ceva îngrozitor!” a încheiat Bursucu’, lăsând să se înțeleagă că, deși a obținut un succes mare cu acest podcast, experiența de a-l publica imediat după moartea unui prieten drag l-a afectat.

