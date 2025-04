Actriță din „Bridgerton”, probleme de sănătate mintală din cauza serialului. Ruby Barker nu crede că va mai fi rechemată de producători pentru un nou sezon

Actrița Ruby Barker, care o interpretează pe Marina Thompson în celebrul serial Netflix Bridgerton”, a dezvăluit că a fost spitalizată după filmările primului sezon și, mai apoi, a experimentat două episoade psihotice.

Ruby Barker a dezvăluit că a experimentat două episoade psihotice în timpul unei conversații sincere despre sănătatea ei mintală.

Actrița a povestit că a simțit că se „deteriorează” în timp ce o interpreta pe Marina Thompson în primul sezon al serialului de epocă de pe Netflix.

„A fost un loc cu adevărat chinuitor pentru mine”, a remarcat tânăra actriță, precizând că „personajul personajul meu a fost foarte înstrăinat, foarte ostracizat, de unul singur, în aceste circumstanțe oribile”.

Barker a susținut că nu a avut un sprijin solid pe platou, spunând că a fost internată în spital la o săptămână după filmarea primului sezon în 2019.

Actrița spune că s-a încercat „acoperirea” cazului ei

Ruby Barker spune că nimeni nu a vrut să se afle despre probleme ei de sănătate mintală întrucât urma să fie lansat primul sezon al serialului. Mai mult, nici după ce a suferit cele două episoade psihotice, nicio persoană de la Netflix sau Shondaland nu a contactat-o pentru a o întreba cum se simte.

„Asta a fost într-adevăr acoperit și păstrat în jos, pentru că spectacolul urma să iasă”, a spus ea. „Nici o singură persoană de la Netflix, nici o persoană din Shondaland, de când am avut două pauze psihotice, de la acea emisiune chiar m-au contactat sau m-au trimis prin e-mail să mă întrebe dacă sunt bine sau să mă întrebe dacă aș beneficia de orice fel de îngrijire ulterioară sau sprijin”, a povestit actrița, citată de E!News.

Aproximativ un an mai târziu, show-ul era pe cale să fie lansat și ea tocmai ieșise din spital, când s-a trezit brusc atuncată în lumina reflectoarelor.

„Pagina mea de Instagram era în creștere. Aveam de făcut toate aceste angajamente. Viața mea s-a schimbat drastic peste noapte și totuși nu a existat niciun sprijin pentru acea perioadă”, a completat ea.

De ce a ales să nu vorbească public atunci despre problemele sale

Ruby Barker a spus că, la vremea respectivă, a simțit o presiune internă pentru a „vinde” Bridgerton în timpul interviurilor și aparițiilor promoționale.

„M-am străduit foarte mult să mă comport de genul „Este în regulă, este OK, eu sunt Ok. Pot munci. Nu este o problemă. Nu vreau să ies și să vorbesc rău despre asta pentru că atunci s-ar putea să nu mai lucrez niciodată”, a precizat ea.

În mai 2022, Barker le-a spus urmăritorilor ei că a fost recent inteernată în spital. La acea vreme, ea a mulțumit Netflix, creatoarei Shonda Rhimes și Shondaland, „pentru că m-au salvat” în mijlocul luptelor ei de sănătate mintală și „mi-au oferit o oportunitate”.

Ruby Barker ar putea să nu mai revină în „Bridgerton”

Ruby Barker a vorbit despre motivele pentru care nu va reveni pe platourile de filmare ale serialului „Bridgerton”.

„Nu m-aș întoarce la Bridgerton pentru că A) nu ar fi alegerea mea și B) când am făcut Bridgerton – evident că acest lucru este foarte cunoscut de public și chestii de genul acesta – am avut o criză de sănătate mintală. Așa că, în timp ce aveam cea mai uimitoare și cea mai importantă experiență din viața mea profesională, sănătatea mea se deteriora atât de mult, atât de repede”, a afirmat ea.

„Nu a fost doar o criză gestionabilă de – nu știu – depresie sau anxietate sau ceva de genul asta. Am fost foarte foarte bolnavă și nu am putut face față. Și, știi, de aceea nu m-aș întoarce la Bridgerton. Și, în plus, Marina, personajul meu din acel spectacol, chiar se luptă cu sănătatea ei mintală”, a completat Ruby Barker.

Mai mult, actrița consideră că nici producătorii nu o mai doresc pe platourile de filmare ale serialului, ținând cont de ceea ce a pățit.

„Și cred că producătorii… Știi, ea are un final foarte, foarte tragic. Mă îndoiesc – mă îndoiesc foarte mult – că creatorii show-ului m-ar vrea înapoi, având în vedere istoria mea și ceea ce mi s-a întâmplat alături de rolul respectiv, să revin și să termin povestea. Nu se va întâmpla. Mi-am făcut partea mea”, a explicat Ruby Barker.

