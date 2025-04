William Levy a fost arestat. Celebrul actor de telenovele a provocat un scandal în public, aflându-se în stare de ebrietate

William Levy (44 ani) a fost arestat la Miami, luni, 14 aprilie, după ce, aflându-se în stare de ebrietate, a creat un adevărat scandal într-un loc public. Celebrul actor de telenovele a fost eliberat după ce a plătit cauțiunea.

Numele lui William Levy a revenit în atenția publică zilele acestea, după ce a apărut vestea că a fost arestat. Actorul a fost în cele din urmă eliberat, după ce a plătit o cauțiune în valoare de 500 dolari. Acesta se confruntă cu acuzații de comportament dezordonat și ebrietate într-un loc public.

Un judecător a decis să îl amendeze cu câte 250 de dolari pentru fiecare acuzație în timpul unei audieri, iar ambele acuzații sunt în prezent în curs de judecată.

Reținerea lui William Levy a avut loc la aproape un an de când fosta lui soție, Elizabeth Gutiérrez, a confirmat că cei doi s-au despărțit după 20 de ani împreună, în mai 2024.

„Întotdeauna am pariat pe relația mea. L-am iubit pe William, cred că nu este un secret că el a fost dragostea vieții mele, așa cum am pariat mereu și am vrut să ne arăt așa cum am fost. În prezent, nu suntem împreună. Din partea mea, nu a fost niciodată din lipsă de dragoste. Cred că nu sunt aceeași fată care eram acum 20 de ani când m-a cunoscut. Ceea ce ne dorim în acest moment este diferit”, a anunțat Elizabeth Gutierrez anul trecut.

Primele declarații ale actorului, după ce a fost eliberat din arest

William Levy și-a petrecut o noapte în închisoarea din comitatul Broward. În fața centrului de detenție, actorul s-a adresat reporterilor care îl așteptau. În timp ce a păstrat lucrurile vagi, el a negat zvonurile că ar fi agresat fizic un angajat al unui restaurant, cum s-a zvonit inițial.

„Nu, haideți, nu, sunt camere de luat vederi”, a declarat el, potrivit HOLA!

De asemenea, Levy a respins afirmațiile că acționează agresiv.

„Am încercat să rămân calm tot timpul. În cele din urmă, eu am fost cel care a trebuit să plece”, a spus el.

Întrebat despre acuzația de încălcare a proprietății, el a adăugat: „Ei bine, au trebuit să mă ia pentru ceva”.

Actorul a negat, de asemenea, că totul a început pentru că a refuzat să plătească factura de la restaurant. A rămas optimist cu privire la noaptea pe care a petrecut-o în arest, glumind: „A fost normal. Nu știu dacă mi-am făcut prieteni grozavi, dar am cunoscut oameni noi”.

Incidentul s-a petrecut în Broward și, potrivit documentelor instanței, lucrurile au escaladat la un restaurant local unde Levy ar fi intrat într-o altercație fizică cu un angajat.

Nu este prima dată când William Levy are probleme cu legea. În octombrie 2023, poliția a fost chemată la el acasă în urma unei certuri aprinse cu partenera sa de atunci, Elizabeth Gutiérrez. Se pare că acel incident a implicat, de asemenea, consumul excesiv de alcool.

Actorul este cel mai bine cunoscut pentru telenovele precum Sortilegio și La Tempestad. De asemenea, el a apărut în filme americane precum Girls Trip, Resident Evil: The Final Chapter și The Single Moms Club.

