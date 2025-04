Mihaela Bilic, adevărul despre despărțirea de Constantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. „Am zis: Dragă, eu nu mai pot să trăiesc nicio secundă așa!”

Mihaela Bilic a vorbit despre momentul decisiv care a dus la separarea de Constantin Stan, medicul estetician și actualul soț al Andreei Berecleanu. Cei doi s-au despărțit acum mai bine de un deceniu, după o relație de 13 ani.

Cum s-a despărțit Mihaela Bilic de Constantin Stan

Deși au avut o colaborare profesională intensă, Mihaela Bilic și Constantin Stan nu au împărtășit niciodată o vacanță împreună, cu toate că nu existau lucruri care să îi oprească. Această revelație a marcat un moment de schimbare majoră în viața Mihaelei Bilic.

Mihaela Bilic a mai povestit că, în timp ce se afla singură în Germania, a ajuns la concluzia că nu mai poate continua relația în aceeași manieră. Cu o decizie fermă și claritate emoțională, ea l-a contactat pe Constantin Stan și i-a comunicat că nu se va întoarce, marcând astfel sfârșitul legăturii lor. Această etapă a fost un moment de cotitură în viața nutriționistei.

Citeşte şi: Mihaela Bilic, cei doi factori care influențează riscul de îngrășare: „Inclusiv copiii au de câștigat”

Citeşte şi: „Te rog doar să nu mă urăști pentru asta”. De ce s-a despărțit Mihaela Bilic de Constantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu

Citeşte şi: „Rețetă anti-îmbătrânire”. Mihaela Bilic, despre uleiul care face minuni pentru organismul uman

„Eram un șofer extraordinar, aveam un Audi A6 Quattro și, fiindcă îl tot schimbam la fiecare doi ani, deci eram un client VIP, dealerul Audi m-a invitat într-o zi în Germania, la un drive test, ca să încerc noul Audi A8. Îmi amintesc și acum, am plecat, moartă de oboseală, dar cu părul perfect coafat. Pe aeroportul din Berlin ne așteptau 25 de Audi-uri superbe.

A fost dragoste la prima vedere, nu mai văzusem atâta perfecțiune și eleganță. M-am așezat în mașină și, în timp ce mă minunam de cum arată, șoferul mi-a zis: Ați văzut unde au pus pielea întoarsă la mașina asta? La cotieră, pentru că pe braț e cea mai fină parte a mâinii și trebuie să te mângâie. Abia atunci mi-am dat seama că așa e. Parcă era primul moment din viața mea când simțeam ceva.

Și m-am întrebat: Dar eu ce am făcut până acum? Până acum de ce nu am simțit? Și m-am întors la București, am pus mâna pe telefon, am sunat la Bacău și am zis: Dragă Constantin, eu nu pot să mă mai întorc, eu nu mai pot să trăiesc nicio secundă așa cum am trăit. Nu știu exact ce vreau, dar încerc să aflu. Te rog doar să nu mă urăști pentru asta”- a explicat nutriționista, într-un interviu pentru Formula AS.

Mihaela Bilic: „Am făcut o criză la 40 de ani!”

Cei doi au fost și parteneri de afaceri, nu doar iubiți. Împreună, ei au gestionat activitățile clinicii medicului, construind o echipă solidă și respectată în domeniu. Cu toate acestea, la un punct de cotitură, Mihaela Bilic a simțit că este momentul să urmeze un alt drum, luând decizia curajoasă de a pune capăt colaborării și relației personale cu Constantin Stan. Această separare a marcat o schimbare semnificativă în viața nutriționistei.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„După ce am plecat, a fost nevoie de trei fete în locul meu pentru treaba pe care eu o făceam de una singură. Eu vorbeam mereu cu pacientele, le luam și le însoțeam la doctor. Mergeam împreună la congrese în străinătate. Am construit foarte mult împreună. Nu am fost niciodată într-o vacanță împreună. Nici măcar o dată’, a povestit nutriționista în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Mihaela Bilic a vorbit despre episodul experimentat la 40 de ani, când viața sa, deși aparent perfectă, a luat o întorsătură neașteptată. Recunoscută pentru dedicarea sa profesională și pentru relația pe care o avea cu doctorul Constantin Stan, alături de care forma o echipă apreciată, Mihaela părea să trăiască o existență ideală. Avea notorietate, o carieră înfloritoare și o legătură personală pentru care era admirată.

Totuși, ea a dezvăluit că acest ritm intens și standardele înalte întreținute de amândoi au ajuns să îi consume, determinând-o să reevalueze întreaga situație. Criza pe care a simțit-o la acea vârstă a fost profundă, iar Mihaela a realizat că nu mai putea continua să trăiască în același fel. Cu o decizie bruscă și claritate emoțională, ea a ales să pună capăt relației cu Constantin Stan, făcând un pas curajos pentru a-și redefini drumul în viață.

“Am făcut o criză la 40 de ani și am simțit, brusc, că nu mai pot continua nicio secundă să trăiesc așa cum trăisem până atunci. Totul părea perfect în viața mea. Munceam, aveam notorietate, aveam o relație pentru care mă invidiau mulți, cu doctorul Constantin Stan, alături de care făceam și o echipă imbatabilă, eram doi perfecționiști amândoi, ne-am potențat diabolic pe profesie. Eram de neoprit”– spunea Mihaela Bilic, tot pentru Formula AS.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News