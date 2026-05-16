Mihaela Bilic dezvăluie care este leguma uitată care ajută în ulcer, gastrită și retenția de apă

Nutriționista Mihaela Bilic recomandă un aliment ignorat, perfect pentru cei cu ulcer, gastrită sau retenție de apă. Plină de fibre și vitamine, aceasta este gustarea ideală pentru o dietă echilibrată.

Mihaela Bilic, despre leguma care ajută în ulcer și gastrită

Un aliment simplu, dar extrem de benefic pentru sănătate, este ignorat pe nedrept de multe românce în supermarketuri. Este vorba despre gulie, o legumă care, potrivit Mihaelei Bilic, are proprietăți uimitoare pentru digestie, siluetă și sănătatea stomacului.

Medicul nutriționist a descris recent, într-un videoclip pe Instagram, de ce gulia ar trebui să fie un must-have în alimentația noastră zilnică. Această legumă din familia cruciferelor, alături de varză și broccoli, se remarcă prin conținutul său bogat în vitamina C și potasiu, dar și prin numărul scăzut de calorii, doar 20 de calorii la 100 de grame.

„Dacă aveți probleme cu aciditatea din stomac, vă recomand o ronțăială care face bine și la digestie, și la siluetă. Nu e vorba de cotor de varză, deși are exact același gust. E tot din familia crucifere și e vorba de gulie. În gulie avem la fel de multă vitamina C ca într-o portocală și la fel de mult potasiu ca într-o banană. Totul cu 20 de calorii pe suta de grame și multe fibre”, explică Mihaela Bilic.

Efectele benefice ale guliei

Gulia este recomandată în special persoanelor care se confruntă cu ulcer, gastrită sau aciditate gastrică, dar și celor care doresc să slăbească sau să combată retenția de lichide. Datorită fibrelor pe care le conține în abundență, consumul de gulie oferă rapid senzația de sațietate, reducând astfel pofta de alimente nesănătoase.

„Ronțăiți gulie în loc de chipsuri și covrigei. Face bine în ulcer și gastrită, crește sațietatea și ne scapă de retenția de lichide. Puteți s-o mâncați așa, proaspătă, tăiată în bastonașe sau puteți să o combinați cu sos de iaurt, cu humus, cu fasole bătută, cu salată de vinete, cu cremă de brânză. Credeți-mă, gulia merge cu orice”, a adăugat Mihaela Bilic.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei legume este versatilitatea sa. Poate fi consumată crudă, tăiată în fâșii subțiri, fiind o alternativă sănătoasă la gustările procesate, precum chipsurile sau biscuiții sărați. În plus, gustul său, asemănător cu cel al cotorului de varză, o face ideală pentru a fi combinată cu diverse sosuri sănătoase, cum ar fi humusul, crema de brânză sau iaurtul grecesc.

Pe lângă asta, gulia contribuie și la detoxifierea naturală a organismului, datorită potasiului care ajută la eliminarea excesului de apă. Totodată, un aport regulat de vitamina C din gulie poate susține sistemul imunitar, ceea ce o transformă într-un aliat de nădejde în sezonul rece.

