Când e bine să te speli pe dinţi, înainte sau după micul dejun?

Medicii stomatologi ne sfătuiesc să ne spălăm cel puțin de două ori pe zi pe dinți pentru a menține o bună sănătate orală și pentru a evita cariile dureroase și costisitoare. Dar când este cel mai bine să te speli pe dinți în timpul zilei? Mulți ar spune că primul periaj este folositor după micul dejun. Iată care sunt sfaturile și explicațiile specialiștilor.

Cei mai atenți și îngrijiți dintre noi au tendința să se spele pe dinți după fiecare masă. Dar când este bine să te speli pe dinți dimineața, înainte sau după micul dejun? Sfaturile specialiștilor diferă în funcție de mesele pe care le iei și de ora la care obișnuiești să mănânci.

Medicul stomatolog ne recomandă să ne spălăm pe dinți cel puțin de două ori pe zi, dimineața și seara, la jumătate de oră după ultima masă a zilei. Cine respectă acest obicei se întreabă, probabil, dacă trebuie să se mai spele pe dinți imediat după ce s-a trezit dimineața sau mai poate aștepta după micul dejun.

Află ce impact au alimentele asupra dinților, cum se formează placa bacteriană care atacă smalțul și care sunt momentele cele mai bune ale zilei în care trebuie să te speli pe dinți.

Ce efect au alimentele asupra danturii

Sănătatea orală este un echilibru delicat între microbiomul bucal, calitatea smalțului și chimia alimentelor pe care le consumăm.

Cariile dentare: dinamica dintre zahăr și biofilm

Zaharurile sunt principalul „combustibil” pentru carii. Însă, mecanismul este mai complex: procesul se numește demineralizare.

Mecanismul de atac: Bacteriile (în special Streptococcus mutans) fermentează carbohidrații și produc acid lactic. Acest acid scade pH-ul cavității bucale sub 5.5 (punctul critic pentru smalț). La acest nivel, mineralele (calciul și fosfatul) încep să se dizolve din structura dintelui.

Un studiu publicat în Journal of Dental Research subliniază că nu doar cantitatea de zahăr contează, ci mai ales frecvența expunerii. Expunerea constantă (gustările dese) menține pH-ul scăzut pentru perioade lungi, nepermițând salivei să neutralizeze acizii și să remineralizeze smalțul.

Eroziunea smalțului: inamicul chimic silențios

Eroziunea este diferită de carie deoarece nu implică bacterii, ci este un proces chimic direct.

Acizii alimentari: Acidul citric (citrice), acidul fosforic (băuturi tip cola) și acidul malic (cum este cel din mere) sunt principalii vinovați.

Efectul „Oglindă": Smalțul erodat devine subțire, translucid și poate căpăta o nuanță gălbuie (deoarece dentina de dedesubt devine vizibilă).

Notă tehnică: Conform British Dental Journal, eroziunea dentară este în creștere în rândul tinerilor din cauza consumului de băuturi energizante, care au un pH extrem de scăzut (adesea între 2.5 și 3.2).

Pătarea și colorarea smalțului dentar

Pigmenții din alimente (cromogeni) și taninurile se fixează pe pelicula dobândită (un strat subțire de proteine care acoperă smalțul).

Taninurile: Găsite în vinul roșu și ceai, acestea funcționează ca un „adeziv”, ajutând cromogenii să se fixeze mai puternic de smalț.

Aciditatea și petele: Alimentele acide cresc porozitatea smalțului, făcându-l mai receptiv la pigmenți. Dacă bei vin roșu după ce ai consumat un aliment acid, colorarea va fi mult mai intensă.

Nutriția și sănătatea parodontală (gingiile)

Gingiile reprezintă fundația dinților, iar sănătatea lor depinde direct de nutrienți.

Vitamina C și c olagenul: Gingiile au nevoie de colagen. Lipsa vitaminei C (scorbutul în formă extremă, dar și deficiențele ușoare) duce la degradarea țesutului conjunctiv și la sângerări gingivale.

Vitamina D și calciul: Un studiu din American Journal of Clinical Nutrition a demonstrat că persoanele cu un aport adecvat de vitamina D și calciu au un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta boală parodontală (parodontoză), deoarece acești nutrienți susțin densitatea osoasă a maxilarului.

Alimente care protejează dinții (efectul de auto-curățare)

Pentru un material echilibrat, merită adăugate și alimentele „eroi”:

Lactatele ( b rânza, i aurtul): Brânza este un aliat formidabil. Stimulează fluxul salivar și conține cazeină , o proteină care, împreună cu calciul și fosfatul, ajută la remineralizarea smalțului imediat după un atac acid.

Alimentele fibroase (țelina, morcovii): Acționează ca o „periuță de dinți naturală". Mestecarea lor intensă curăță suprafața dinților și stimulează secreția de salivă (care are rol de tamponare a acizilor).

Ceaiul verde: Deși poate păta ușor, conține polifenoli care inhibă creșterea bacteriilor cariogene.

Sfaturi practice bazate pe studii:

Regula de 30 de minute: Nu te spăla pe dinți imediat după ce ai consumat alimente acide (citrice, vin). Smalțul este temporar înmuiat de acizi, iar periajul poate „răzui” stratul superficial. Așteaptă 30 de minute pentru ca saliva să stabilizeze suprafața. Clătirea cu apă: După consumul de cafea sau dulciuri, o simplă clătire cu apă poate reduce concentrația de zahăr și acizi cu până la 30-40%. Folosirea paiului: Pentru băuturile carbogazoase sau sucuri de fructe, folosirea unui pai reduce contactul direct al lichidului cu suprafețele dinților frontali.

Ce este placa bacteriană și de ce este periculoasă

Biofilmul sau placa bacteriană este o acumulare de bacterii direct pe suprafața dinților tăi. Acesta este compus din diverse microorganisme care se prind de o suprafață umedă. Nu este doar un strat de bacterii „aruncate” la grămadă; este o structură complexă în care bacteriile comunică între ele și se protejează reciproc. Procesul este fascinant și continuu

Fundația ( p elicula): La doar câteva minute după ce te-ai spălat pe dinți, proteinele din salivă formează un strat subțire numit peliculă dobândită. Aceasta acționează ca un „adeziv”.

Colonizarea: Primele bacterii „cercetaș" se prind de această peliculă.

Construcția scutului: Odată fixate, bacteriile încep să secrete un fel de substanță gelatinoasă (ca un lipici rezistent). Acesta este scutul lor protector.

Maturizarea: În acest gel, bacteriile creează mici canale prin care circulă nutrienții (zahărul pe care îl mănânci tu) și prin care elimină deșeurile (acizii care îți topesc smalțul).

De ce este placa bacteriană atât de periculoasă?

Dacă bacteriile ar pluti pur și simplu în salivă, le-am înghiți ușor sau ar fi distruse de sistemul imunitar. Dar în biofilm, ele sunt protejate:

Rezistența: Scutul acela gelatinos face ca bacteriile să fie mult mai greu de eliminat. De aceea, simpla clătire cu apă sau apă de gură nu este suficientă; este nevoie de acțiune mecanică (periaj și ață dentară) pentru a „dărâma” construcția. Cu alte cuvinte, periajul dinților este cea mai simplă și ieftină soluție pentru a menține dinții sănătoși.

Fabrica de acid: Când mănânci ceva dulce, biofilmul absoarbe zahărul ca un burete. Bacteriile din interior îl procesează și elimină acid direct pe smalț, sub protecția scutului, unde saliva nu poate ajunge imediat să neutralizeze atacul.

Ce se întâmplă dacă nu este îndepărtată placa bacteriană

Dacă biofilmul rămâne intact mai mult de 24 – 48 de ore, el începe să se mineralizeze folosind calciul din saliva ta. Rezultatul? Se transformă în tartru (piatră dentară). Odată devenit tartru, biofilmul este „betonat” pe dinte și nu mai poate fi scos cu periuța de acasă, ci doar la dentist prin detartraj.

Când trebuie să te speli pe dinți dimineața?

Tot mai mulți specialiști recomandă să curățăm dantura imediat după ce ne trezim, chiar dacă ne-am spălat pe dinți și seara, înainte de culcare. Iată care sunt principalele beneficii ale periajului înainte de micul dejun.

1. Vei distruge placa bacteriană înainte de masă

Pe parcursul nopții, gura devine un incubator ideal pentru bacterii. Deoarece fluxul de salivă scade în timpul somnului, biofilmul (placa bacteriană) se dezvoltă nestingherit.

De ce contează: Dacă mănânci micul dejun fără să te speli, oferi „combustibil” (zaharuri și carbohidrați) unei armate de bacterii deja mature și numeroase.

Efectul: Bacteriile din biofilm consumă imediat zahărul din cereale, fructe sau lapte și elimină acid direct pe dinți. Spălându-te înainte, elimini grosul acestor microorganisme.

2. Vei proteja dantura cu un scut de fluor

Pasta de dinți nu doar curăță, ci și fortifică. Periajul înainte de masă depune un strat protector de fluor și minerale pe suprafața smalțului.

Mecanismul de protecție: Fluorul din pasta de dinți se integrează în stratul superficial al dintelui, creând o structură numită fluorapatită , care este mult mai rezistentă la atacurile acide decât smalțul natural.

Prevenirea eroziunii: Dacă bei un suc de portocale sau mănânci un iaurt (alimente acide), dinții tăi vor fi deja „înarmați" cu acest strat protector, reducând riscul de eroziune chimică.

3. Vei menține rezistența smalțului

Unul dintre cele mai mari riscuri ale periajului după masă este faptul că multe alimente de la micul dejun (citrice, cafea, fructe) înmoaie temporar smalțul.

Dacă te speli pe dinți imediat după ce ai consumat ceva acid, periuța de dinți poate afecta stratul de smalț demineralizat. Periajul înainte de micul dejun este mult mai sigur și mai sănătos, deoarece nu vei afecta dantura în starea ei cea mai vulnerabilă.

4. Vei împrospăta respirația

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, observăm că dimineața ne trezim cu un gust neplăcut în gură și că respirația noastră este încărcată.

Halena poate fi o problemă destul de neplăcută, când pleci la serviciu sau când ai tot felul de întâlniri dimineața. Evită momentele stânjenitoare în care îți este teamă că îți miroase gura, pentru că nu te-ai spălat pe dinți dimineața!

Periajul înainte de micul dejun îți împrospătează nu doar respirația, ci și gustul din gură, astfel că te vei bucura de o gură mai proaspătă și te vei delecta cu aromele alimentelor de la micul dejun.

La cât timp după ce te speli pe dinți dimineața este bine să iei micul dejun

Majoritatea stomatologilor recomandă să aștepți aproximativ 15 – 30 de minute după ce te speli pe dinți înainte de a mânca micul dejun.

Scopul principal al periajului de dimineață este să „protejezi” dinții cu fluorul din pasta de dinți. Pentru ca acesta să se fixeze corect pe smalț și să creeze acel scut protector (fluorapatita), are nevoie de puțin timp să acționeze. Dacă mănânci sau bei imediat, clătești practic stratul protector înainte ca acesta să apuce să fortifice dintele.

Pasta de dinți conține adesea o substanță numită lauril sulfat de sodiu (SLS), care este responsabilă pentru spumă. Aceasta interferează temporar cu receptorii tăi gustativi (în special blochează receptorii pentru „dulce” și îi evidențiază pe cei pentru „amar”). Spre exemplu, sucul de portocale are un gust groaznic imediat după periaj. Așteptând 15-20 de minute, permiți papilelor gustative să revină la normal și să te bucuri de gustul real al preparatelor de la micul dejun.

Dacă ești pe fugă și nu poți aștepta 30 de minute pentru a lua micul dejun, încearcă măcar să bei un pahar cu apă înainte de masa propriu-zisă pentru a hidrata gura, dar după ce au trecut măcar 5-10 minute de la periaj.

În concluzie, ordinea trezit > periaj > 20 de minute pauză > mic dejun este ideală pentru a oferi dinților tăi protecția cea mai bună la începutul zilei.

