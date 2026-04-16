Mihaela Bilic, metoda surprinzător de simplă pentru slăbit după excesele alimentare: „Funcționează garantat!”

După fiecare perioadă de sărbători, discuția despre slăbit revine în prim‑plan, iar Mihaela Bilic este una dintre vocile care încearcă să explice, pe înțelesul tuturor, de ce procesul este atât de dificil. Într-o postare amplă pe Facebook, medicul nutriționist a vorbit despre instinctele biologice care ne sabotează și a oferit câteva metode „inedite”, așa cum le numește ea, pentru a pierde în greutate într-un mod eficient și realist.

„Slăbitul e o luptă cu morile de vânt!”

Mihaela Bilic subliniază că organismul uman este programat să se opună pierderii în greutate, pentru că, timp de milioane de ani, supraviețuirea a depins de acumularea de rezerve.

„Slăbitul e un fel de luptă cu morile de vânt, pentru că natura ne vrea grași! Ce se întâmplă când vrem să slăbim? Organismul intră în panică și se opune acestei acțiuni care, după instinctele lui, ne pune în pericol viața. Iată câteva metode care funcționează garantat!”

Ea explică faptul că instinctele nu pot fi învinse doar cu voință, iar abundența alimentară din ultimele decenii nu a reușit să șteargă „cele 7 milioane de ani în care foamea ne-a asigurat supraviețuirea”.

Pauzele dintre mese, esențiale pentru „curățenia internă”

Unul dintre sfaturile centrale ale Mihaelei Bilic este evitarea gustărilor și menținerea unor intervale lungi între mese.

„Mâncați rar și faceți pauze lungi între mese. Când mănânci mai rar, senzația de foame e mai ușor de ținut în control, glicemia rămâne constantă și se slăbește mai ușor.”

Ea explică și fenomenul numit „complex motor migrant”, un proces natural de auto‑curățare a tubului digestiv, care se activează doar dacă stomacul nu este întrerupt constant de gustări.

„La 2 ore după masă, intestinul declanșează un program de auto-curățare. Dacă noi ronțăim un covrigel, acest program se întrerupe.”

Apa băută în timpul mesei, aliat surprinzător în slăbit

Contrar miturilor populare, Bilic spune că apa nu diluează sucurile digestive și nu afectează digestia, ci poate ajuta la controlul porțiilor.

„Dacă vreți să mâncați mai puțin și să vă săturați mai repede, beți apă în timpul mesei. Apa se amestecă cu alimentele solide și creează un fel de ‘ciorbă’ care mărește senzația de sațietate.”

Nutriționista oferă chiar o formulă simplă:

„Rețeta cea mai simplă pentru slăbit: 1 gură de mâncare, 2 guri de apă!”

Lactatele, un avantaj metabolic: „Cresc cu 30% randamentul curei de slăbire”

Mihaela Bilic citează un studiu celebru care arată că produsele lactate pot accelera pierderea în greutate.

„Mâncați iaurt și produse lactate cu zer, cresc cu 30% randamentul curei de slăbire.”

Ea explică faptul că nu doar calciul și vitamina D sunt responsabile, ci și alți compuși din lactate care reglează apetitul și stimulează metabolismul.

Mâncarea fierbinte și picantă, truc pentru accelerarea metabolismului

Bilic amintește și de efectul termic al alimentelor, un proces prin care organismul consumă energie pentru digestie.

„Ne încălzim la propriu și la figurat după ce mâncăm, iar asta ajută la slăbit.”

Condimentele, frigul și cafeina intensifică acest efect, iar mâncarea picantă îl prelungește timp de trei ore după masă.

În final, Mihaela Bilic îi încurajează pe cititori să aleagă metodele care li se potrivesc cel mai bine, în funcție de obiectivele personale.

„Acum, în funcție de cât de mult vă doriți să slăbiți, vă las pe voi să alegeți metodele potrivite.”

