Dacă ați crezut că s-au spus toate poveștile despre diete și slăbit, ei bine, mai apare una — surprinzător de simplă, realistă și prietenoasă cu viața de zi cu zi. Este vorba despre „Planul de 30g”, o metodă care face furori în Marea Britanie și care a fost adusă recent în atenția publicului român de nutriționista Mihaela Bilic.

Ce este Regimul cu 30 de grame

Conceptul, creat de o specialistă în nutriția femeilor aflate la menopauză, nu promite minuni peste noapte, ci o schimbare sustenabilă bazată pe trei reguli simple: 30 de tipuri de vegetale pe săptămână, 30 de grame de fibre pe zi și 30 de grame de proteine la fiecare masă.

„Dacă ați crezut că s-a inventat totul în materie de slăbit, ei bine, v-ați înșelat!”, scrie Mihaela Bilic pe pagina ei de Facebook.

„Obiectivele sunt realiste, compatibile cu viața socială și familială, ușor de adaptat pentru toate gusturile”, a adăugat medicul nutriționist.

Departe de dietele restrictive sau de formulele care impun sacrificii imposibile, regimul de 30g aduce în prim-plan un principiu modern: echilibru, diversitate și conștiență alimentară.

Prima regulă a planului de 30 de grame

Prima regulă a planului poate părea, la prima vedere, o provocare: „30 vegetale diferite săptămânal! Chiar dacă vi se pare mult, veți reuși!”, încurajează Mihaela Bilic.

Dar ea explică imediat că nu este vorba doar de legume și fructe, ci de toate produsele vegetale – „cereale, leguminoase boabe, nuci și oleaginoase, plante aromate și condimente”.

Accentul este pus pe diversitate, pentru că fiecare culoare vegetală aduce alt set de nutrienți și antioxidanți: „Culoarea din vegetale este dată de pigmenți antioxidanți cu efecte benefice pentru sănătate: anthocyanine în fructele roșii, betacaroten în morcovi, licopen în roșii…”

„Mâncăm cât mai multe legume de culori diferite: morcovi galbeni și violeți, ardei și roșii de 3 culori, fasole neagră, linte portocalie. Folosim ierburi aromatice: scorțișoară, curcuma, paprika, cimbru”, a explicat medicul nutriționist.

„Folosim fructe și legume congelate sau în conservă, mai accesibile ca preț și mai bogate în nutrienți față de varianta proaspătă. O veste bună: ceaiul, cafeaua, ciocolata neagră și bobul de cacao, uleiul de măsline, migdalele și pâinea sunt toate vegetale!”, a continuat Mihaela Bilic.

Cea de-a doua regulă a regimului

Cea de-a doua regulă, spune Bilic, este esențială pentru un metabolism sănătos: „Fibrele sunt aliații slăbitului pentru că aduc volum mâncării și accentuează senzația de sațietate.”

Ea explică și de ce mestecatul contează: „Fibrele trebuie mestecate și cu cât mestecăm mai mult, cu atât ne săturăm mai repede. Chiar dacă nu au valoare nutritivă, fibrele hrănesc microbiota intestinală, au efect prebiotic”.

În viața de zi cu zi, asta se traduce simplu: alegeți produse integrale, consumați fructele și legumele cu tot cu coajă, iar de câteva ori pe săptămână introduceți în meniu leguminoase.

Un alt sfat al medicului nutriționist este: „Lăsați făinoasele să se răcească, amidonul rezistent din cartofi, paste și orez are fibre solubile care reglează apetitul.”

Ultima regulă a celei mai simple diete

Regula nr. 3 este cât se poate de simplă: 30 g proteine la fiecare masă, adică 90g/ zi.

În ceea ce privește proteinele, Mihaela Bilic este clară: „Proteinele dau sațietate, cresc masa musculară, au calorii negative, nu se pot transforma în grăsime de depozit și ajută la slăbit.”

Planul de 30g recomandă 30 de grame de proteine la fiecare masă – adică, după cum explică medicul nutriționist, „100g piept de pui sau 2 felii de jambon/somon afumat.”

Iar sursele nu se opresc la carne sau pește: „Multe proteine găsim în leguminoase precum soia, fasole, mazăre, linte și quinoa, care se asociază cu cereale ca să completăm toți aminoacizii esențiali”.

În final, Bilic oferă o concluzie care ar putea fi motto-ul oricărui stil de viață echilibrat.

„Există și o ultimă recomandare: încercați să mâncați mai puțin! Nu numărăm caloriile, dar micșorăm porțiile, reducem zahărul și renunțăm la ronțăielile dintre mese. Funcționează garantat!”, a subliniat ea.

