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Simona Halep, fost lider mondial în tenis, continuă să respecte regulile de alimentație care i-au definit cariera. Fosta jucătoare de tenis menține echilibrul prin moderație, evitând excesul și băuturile acidulate.
Simona Halep demonstrează că disciplina și echilibrul nu sunt doar principii ale sportului, ci și ale vieții de zi cu zi. Fosta campioană mondială a tenisului, care s-a retras oficial din competițiile de performanță pe 28 iunie 2026, la BT Arena din Cluj-Napoca, rămâne fidelă regulilor alimentare care au susținut-o pe teren, indiferent de presiunea meciurilor.
Pentru Simona Halep, prima masă a zilei are un rol esențial. Ouăle și legumele sunt nelipsite, oferindu-i vitaminele și energia necesare. Această combinație inteligentă de proteine și carbohidrați a fost gândită să susțină efortul intens pe teren, dar și să mențină masa musculară.
La mesele principale, fosta sportivă optează pentru preparate delicioase și nutritive: paste cu pui, pește sau fructe de mare. După fiecare meci câștigat, momentul de răsfăț venea sub forma unei porții de pizza, o plăcere la care nu a renunțat niciodată.