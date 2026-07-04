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Cum se menține în formă Simona Halep. Care sunt alimentele pe care le evită fosta jucătoare de tenis

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Simona Halep, fost lider mondial în tenis, continuă să respecte regulile de alimentație care i-au definit cariera. Fosta jucătoare de tenis menține echilibrul prin moderație, evitând excesul și băuturile acidulate.

Cum se menține în formă Simona Halep

Simona Halep demonstrează că disciplina și echilibrul nu sunt doar principii ale sportului, ci și ale vieții de zi cu zi. Fosta campioană mondială a tenisului, care s-a retras oficial din competițiile de performanță pe 28 iunie 2026, la BT Arena din Cluj-Napoca, rămâne fidelă regulilor alimentare care au susținut-o pe teren, indiferent de presiunea meciurilor.

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Sportiva nu crede în dietele stricte. Ea preferă să mănânce orice îi aduce bucurie, dar cu atenție la cantități și frecvență.

„Nu am o dietă. Mănânc tot ce îmi place, dar lejer, de câteva ori pe zi, în funcție de ora meciului. Ador pastele, pizza, ciocolata și înghețata”, mărturisea Simona Halep în urmă cu ceva timp.

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Micul dejun, fundația unei zile reușite

Pentru Simona Halep, prima masă a zilei are un rol esențial. Ouăle și legumele sunt nelipsite, oferindu-i vitaminele și energia necesare. Această combinație inteligentă de proteine și carbohidrați a fost gândită să susțină efortul intens pe teren, dar și să mențină masa musculară.

La mesele principale, fosta sportivă optează pentru preparate delicioase și nutritive: paste cu pui, pește sau fructe de mare. După fiecare meci câștigat, momentul de răsfăț venea sub forma unei porții de pizza, o plăcere la care nu a renunțat niciodată.

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Totuși, există câteva alimente pe care le evită, cum ar fi cafeaua, sucurile acidulate și somonul, preferând alternative mai sănătoase.

Deși nu mai joacă la nivel de performanță, Simona Halep continuă să inspire prin alegerile ei alimentare. Moderația, diversitatea și plăcerea sunt principiile care i-au definit dieta de campion.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Simona Halep

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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