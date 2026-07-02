Casa Alinei Pușcaș, inundată în timpul furtunii din București: „N-am mai văzut așa ceva”

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Alina Pușcaș a trecut prin momente de panică după ce casa ei a fost inundată în timpul furtunii violente care a lovit Capitala în urmă cu două zile. Prezentatoarea tv a făcut publice și imagini din casa sa cuprinsă de ape, mărturisind că a fost nevoită să care zeci de găleți cu apă până ce au venit ajutoarele.

Casa Alinei Pușcaș, inundată în timpul furtunii din București

O noapte de coșmar a transformat vila Alinei Pușcaș într-o adevărată zonă de dezastru, după furtuna violentă care a lovit Capitala, paralizând orașul. Prezentatoarea TV, în vârstă de 40 de ani, s-a trezit pe neașteptate cu demisolul casei complet inundat, o experiență pe care a descris-o drept șocantă.

„N-am mai văzut așa ceva”, a mărturisit vedeta pe Instagram.

În timp ce rețelele de socializare erau pline cu imagini dramatice din București, Alina Pușcaș ducea propria bătălie pentru a limita pagubele. Apa a invadat demisolul, unde se află biroul, dormitorul și baia, transformând spațiul locuibil într-o adevărată piscină improvizată.

„În noaptea respectivă a fost un mega haos la noi, pentru că s-a inundat tot demisolul. Este unul locuibil, acolo avem birou, cameră de dormit, dormitor, baie. S-a întâmplat pentru prima dată, nu am crezut niciodată că o să trăiesc o astfel de furtună”, a spus ea pe rețelele sociale.

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Vedeta a cărat zeci de găleți cu apă

Până la sosirea echipelor de intervenție, Alina Pușcaș nu a avut altă opțiune decât să acționeze singură. Într-o demonstrație impresionantă de voință și forță, vedeta a transportat 73 de găleți de apă, încercând să împiedice șuvoaiele să distrugă complet încăperile.

„Am cărat eu, cu mânuța mea, 73 de găleți de apă, până au venit cei de la Apa Nova să ne ajute să scoatem. Au reușit să scoată cu o pompă apa din fața ușilor, unde se adunase totul, cam în aproape două ore, dacă nu mai mult”, a povestit prezentatoarea tv.

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În ciuda eforturilor supraomenești, Alina Pușcaș a recunoscut că a fost o experiență epuizantă, dar a găsit puterea să fie recunoscătoare că situația nu a fost mai gravă.

„Altfel, vă dați seama că probabil toată apa aceea urma să intre cu totul în casă și probabil că se ridicau undeva la 300, 400 de găleți. A fost greu, dar cumva mă bucur că nu a fost la fel de grav ca și în alte case, unde am văzut că apa a intrat cu tot cu pământ”, a adăugat ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini din casa inundată a Alinei Pușcaș

Sursă foto: Instagram

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