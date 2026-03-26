Alina Pușcaș a rămas însărcinată după doar o lună de relație. Dezvăluiri despre căsnicia cu Mihai Stoenescu: „Am fost atenți, dar…”

Alina Pușcaș a povestit cum a rămas însărcinată după doar o lună de relație cu actualul ei soț. Vedeta a mărturisit că i s-a schimbat viața complet, atât ei, cât și lui Mihai Stoenescu. Iată cum s-a întâmplat totul.

Alina Pușcaș, mărturii de la începutul relației cu soțul ei

Prezentatoarea Tv a mărturisit că a rămas gravidă cu actualul soț după doar o lună de relație. Ea și Mihai Stoenescu au o poveste de dragoste care durează de 10 ani și au trei copii frumoși de care sunt foarte mândri.

Totuși, povestea lor s-a scris rapid și după doar o lună de când s-au cunoscut, prezentatoarea a rămas însărcinată. Lucrurile s-au întâmplat mai rapid decât se așteptau amândoi, însă în acest caz, surpriza a fost de bun augur.

Vestea a venit ca un șoc, însă ambii și-au asumat decizia de a deveni părinți și s-au bucurat de noul stat și de noul pas în relația lor.

”Vrei să îți zic cât a fost perioada aceea de dinainte? O lună! Am fost atenți, dar se pare că nu suficient de atenți. Deci nu am avut foarte mult de copilărit. Deci din momentul în care ne-am combinat, a durat o lună. Când există chimie…”, a declarat Alina Pușcaș, în podcastul lui Jorge.

Alina Pușcaș, din nou la școală

Vedeta a vorbit despre noua ei pasiune și cum s-a înscris la Universitatea Națională de Arte din București.

Ea reușește să aibă un echilibru între viața profesională și cea personală, dar și viața de studentă.

Cu toate că volumul de studii este foarte mare, vedeta reușește să se dedice pasiunii ei.

”Acest curs are vreo 100 de pagini și nu știu ce să mă fac pentru că este complicat, este complicat efectiv să pot să mă focusez atâta vreme cât în casă este destul de mult haos, pentru că na, copiii se joacă, da, deci zen. Cum să fac, unde să mă ascund ca să pot să mă concentrez? Momentan trebuie să mă ascund într-un restaurant, pentru că soțul meu a uitat că trebuie să mă pregătesc și a confirmat o întâlnire cu niște prieteni”, a declarat Alina Pușcaș.

La 41 de ani, prezentatoarea a avut curaj să se înscrie la o facultate de care este pasionată. Lucrurile nu sunt deloc ușoare, având în vedere că are trei copii și atmosfera de acasă nu este neapărat propice învățatului pentru examen.

Cu toate acestea, vedeta este o elevă silitoare și reușește să îmbine toate rolurile din viața ei cu succes.

