Andreea Ibacka a luat o decizie importantă după divorțul de Cabral: „Mi-am amintit de promisiunea față de mine”

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Andreea Ibacka își croiește un nou început după divorțul de Cabral. Actrița a decis să își acorde mai mult timp, iar în același timp s-a apucat de construcția unei noi case, pe litoralul românesc.

Andreea Ibacka își construiește casă la mare

Andreea Ibacka își construiește o nouă viață cu entuziasm și determinare, după despărțirea de Cabral, decizie care a surprins întreaga țară. În timp ce fostul cuplu și-a păstrat discreția în privința detaliilor personale, Andreea a devenit tot mai activă pe rețelele sociale, oferindu-le fanilor o privire asupra noii sale aventuri: construirea unei case la malul mării, în Năvodari.

Actrița a decis să lase în urmă agitația Capitalei și să își creeze un spațiu de liniște și relaxare.

Pe contul său de Instagram, Andreea Ibacka a împărtășit imagini din timpul lucrărilor și a dezvăluit că procesul de construcție este o experiență atât provocatoare, cât și plină de satisfacții.

„Oscilez zilnic între «o să iasă superb» și «trăiesc într-un grup de WhatsApp cu meșterii». Căsuța de la mare prinde contur, iar eu prind răbdare. Mereu mai durează «puțin». Da, marea are efect terapeutic. Dar momentan o privesc de pe șantier”, a scris ea într-o postare recentă pe rețelele sociale.

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Actrița a decis să își acorde mai mult timp sieși

Deși perioada este una aglomerată, Andreea Ibacka reușește să găsească un echilibru între proiectul de construcție, filmările profesionale și timpul dedicat sieși. Într-o altă postare, vedeta a mărturisit că, în ciuda programului încărcat, face eforturi să își îngrijească starea de bine fizică și mentală.

„O săptămână cât trei, între București și Năvodari (de cele mai multe ori). Cu glow de filmare și mood de montat finisaje interioare. Dar printre atâtea responsabilități, imediat după filmarea de azi, mi-am amintit și de promisiunea față de mine, așa că am ajuns la pilates”, a adăugat ea.

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Divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka, pe care l-au anunțat oficial în urmă cu câteva luni, a fost un subiect intens discutat, mai ales că cei doi erau percepuți ca unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Totuși, cei doi păstrează o relație civilizată de dragul copiilor pe care îi au împreună.

Deși nu mai apar împreună în public, aceștia par să fie concentrați pe proiecte personale și pe viitorul lor separat.

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Sursă foto: Instagram

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