Laurențiu Reghecampf, apariție rară alături de Corina Caciuc și cei doi băieți ai lor: „Familia mea, totul pentru mine” 

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Laurențiu Reghecampf și partenera lui de viață, Corina Caciuc, au publicat o fotografie rară pe rețelele sociale alături de cei doi băieți ai lor, Liam și Landon. Iată ce a scris antrenorul pe Facebook.
Reghecampf, fotografie rară alături de familia lui
După ce a dispărut o vreme din spațiul public, Laurențiu Reghecampf a revenit pe rețelele sociale, unde a postat o fotografie emoționantă alături de familia lui. El se bucură din plin de liniștea căminului său alături de Corina Caciuc și cei doi băieți ai săi.
Cu toate acestea, atenția urmăritorilor a fost captată de cei doi micuți. Liam, fiul cel mare al cuplului a purtat un costum bleu pastel cu vestă și papion asortat, în timp ce mezinul familiei, Landon, a fost îmbrăcat într-un compleu deschis la culoare.
Cei doi nu se pot căsători până când nu se pronunță decizia instanței cu privire la divorțul tehnicianului de impresara Anamaria Prodan.
„Nu ne gândim la un următor pas. Urmează căsătorie, dar trebuie să termin cu divorțul. Nu este neapărat un target. Targetul l-am depășit. Eu cred că orice femeie care nu a îmbrăcat rochia de mireasă își dorește acest lucru, chiar dacă spune că nu vrea.
Orice femeie în sufletul ei își dorește acest lucru. Ne simțim bine. Chiar i-am spus Corinei că îi voi face o surpriză la un moment dat, dar când va veni momentul. Nu vreau să ofer mai multe detalii despre acest subiect”, mărturisea antrenorul într-un podcast.