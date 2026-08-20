Laurențiu Reghecampf, apariție rară alături de Corina Caciuc și cei doi băieți ai lor: „Familia mea, totul pentru mine” 

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Laurențiu Reghecampf și partenera lui de viață, Corina Caciuc, au publicat o fotografie rară pe rețelele sociale alături de cei doi băieți ai lor, Liam și Landon. Iată ce a scris antrenorul pe Facebook.

Reghecampf, fotografie rară alături de familia lui

După ce a dispărut o vreme din spațiul public, Laurențiu Reghecampf a revenit pe rețelele sociale, unde a postat o fotografie emoționantă alături de familia lui. El se bucură din plin de liniștea căminului său alături de Corina Caciuc și cei doi băieți ai săi.

Antrenorul a împărtășit cu fanii de pe Instagram o imagine rară în care apare alături de partenera lui de viață și de cei doi băieți pe care îi are alături de e.

În fotografia postată, Reghecampf poartă o ținută clasică formată dintr-o cămașă albă și pantaloni eleganți, în timp ce partenera lui de viață apare într-o rochie lungă, elegant, de un galben pal.

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Cu toate acestea, atenția urmăritorilor a fost captată de cei doi micuți. Liam, fiul cel mare al cuplului a purtat un costum bleu pastel cu vestă și papion asortat, în timp ce mezinul familiei, Landon, a fost îmbrăcat într-un compleu deschis la culoare.

„Familia mea, iubirile mele, totul pentru mine” („My Family, My Loves, My Everything”), a scris Laurențiu Reghecampf pe Instagram.

Momente speciale la botezul fiului cel mic al cuplului Reghecampf-Caciuc

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au trăit momente emoționante la botezul mezinului Landon, care a avut loc în luna iunie.

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Creștinarea micuțului a avut loc într-un cadru restrâns, în prezența familiei și a persoanelor apropiate, iar cuplul a postat ulterior imagini pe rețelele de socializare.

Petrecerea de după botez a avut loc într-un local elegant, iar Corina Caciuc a apărut într-o rochie roșie elegantă.

Când se căsătoresc

Anul trecut, antrenorul și-a cerut în căsătorie iubita de ziua ei, pe 16 februarie. Cei doi sunt împreună de aproape patru ani, însă nu sunt căsătoriți.

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Cei doi nu se pot căsători până când nu se pronunță decizia instanței cu privire la divorțul tehnicianului de impresara Anamaria Prodan.

„Nu ne gândim la un următor pas. Urmează căsătorie, dar trebuie să termin cu divorțul. Nu este neapărat un target. Targetul l-am depășit. Eu cred că orice femeie care nu a îmbrăcat rochia de mireasă își dorește acest lucru, chiar dacă spune că nu vrea.

Orice femeie în sufletul ei își dorește acest lucru. Ne simțim bine. Chiar i-am spus Corinei că îi voi face o surpriză la un moment dat, dar când va veni momentul. Nu vreau să ofer mai multe detalii despre acest subiect”, mărturisea antrenorul într-un podcast.

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