Ce conţin mesajele pe care Anamaria Prodan încă i le trimite lui Laurenţiu Reghecampf: „Când văd că e dat afară de peste tot, îi scriu pe mail”. Cum i-a răspuns fostul soţ / EXCLUSIV

Invitată la Fresh by Unica, Anamaria Prodan a deschis un capitol delicat din viața sa personală, dezvăluind detalii despre relația cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf. În ciuda tuturor scandalurilor care au existat între ei şi a tensiunilor care le-a marcat ultimii ani din viaţă, impresara îi trimite, în cotninuare, anumite mesaje, când acesta se află la pământ. Despre ce este vorba?

Ce mesaje îi trimite Anamaria Prodan lui Laurenţiu Reghecampf

După despărţirea de Anamaria Prodan din 2021, Laurenţiu Reghecampf a trecut prin foarte multe situaţii limită în viaţa lui. Impresara ne-a mărturisit că în ciuda tuturor scandalurilor şi situaţiilor tensionate care au existat între ei, de-a lungul celor patru ani de la separare, aceasta încă îi trimite mesaje de încurajare când îl vede la ananghie.

Anamaria Prodan a mărturisit că, de multe ori, când află că Laurențiu Reghecampf se află în situații extrem de dificile, atât profesional cât și personal, îl contactează prin e-mail pentru a-l încuraja. În aceste mesaje, impresara îi reamintește fostului soţ de toate realizările sale, dar şi de cât de important este să rămână concentrat pe cariera sa.

„Să știi că și astăzi, de multe ori, când văd că e la pământ, că e dat afară de peste tot, că i s-a prăbușit cariera și a pierdut cam tot respectul și tot, să știi că îi scriu mesaje pe mail. Și îi spun să nu uite că e foarte bun, că nu are cum să uite fotbalul, că nu are cum să cadă, căci dacă nu se oprește, dacă nu se ține de ceva, se va duce foarte jos și nu se va mai putea ridica, că nici nu mai are cine să îl ridice astăzi. Nu știu de ce. Mă întreabă și copiii”, ne-a dezvăluit Anamaria Prodan.

Cum răspunde Laurenţiu Reghecampf mesajelor primite de la Anamaria Prodan

Deși intențiile Anamariei Prodan sunt de a-l sprijini, răspunsurile din partea lui Laurențiu sunt rare, după cum ne-a dezvăluit aceasta la Fresh by Unica.

„Jurnalista Fresh by Unica: Și îți răspunde?

Anamaria Prodan: Foarte rar. Probabil când este în deznădejdea cea mai mare. Probabil, m-am gândit de multe ori că poate le ia cumva în bătaie de joc, dar nu sunt. Fiind cumva și proiectul meu, mă doare”, ne-a mai spus Anamaria Prodan.

„Fiind cumva și proiectul meu, mă doare”

Anamaria Prodan a recunoscut că în ciuda tuturor lucrurilor care s-au întâmplat între ei de la separare până în prezent, simte durere în momentul în care vede că lucrurile nu sunt pozitive în viaţa lui Laurenţiu Reghecampf.

Mai mult decât atât, impresara a ținut să precizeze că succesul de care s-a bucurat acesta ani la rând a fost şi datorită ei, motiv pentru care este deranjată atunci când vede că se năruie toată munca pe care au depus-o împreună în consolidarea carierei acestuia.

În ciuda dificultăților, Anamaria Prodan consideră că singurul aspect pozitiv din viața lui Laurențiu sunt copiii pe care îi are cu Corina Caciuc – însă regretând că l-a uitat pe Bebeto, fiul pe care îl are cu ea.

„Jurnalista Fresh by Unica: Te doare să îți pierzi toată munca?

Anamaria Prodan: Da. Adică mă uit și văd decăderea. Și am anticipat-o, dacă vă aduceți aminte, din ziua în care a plecat. Poate singurul lucru frumos pe care îl trăiește sunt copiii pe care îi are. Păcat că nu îi știe și pe ceilalți”, ne-a mai spus Anamaria Prodan la Fresh by Unica.

