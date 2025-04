Ce spune Ronald Gavril despre Laurenţiu Reghecampf, fostul soț al Anamariei Prodan. Ce relaţie are acesta cu Bebeto: „E foarte dureros. În sufletul copilului meu tatăl lui a fost zeu” / EXCLUSIV

Anamaria Prodan a fost invitată la Fresh by Unica, unde a vorbit deschis despre relaţia ei cu Ronald Gavril, dar şi despre cum acesta se înţelege cu copiii ei, mai ales cu Bebeto, fiul lui Laurenţiu Reghecampf. Impresara şi-a pus sufletul pe tavă şi a oferit detalii din intimitatea relaţiei sale cu celebrul sportiv, dar şi despre cum Laurenţiu Reghecampf Junior a fost afectat de ce se întâmplă cu tatăl său, în prezent.

Anamaria Prodan, despre relaţia cu Ronald Gavril

Anamaria Prodan (52 de ani) ne-a mărturisit că este fericită alături de Ronald Gavril (39 de ani). În ciuda diferenţei de vârstă dintre cei doi, impresara a dezvăluit că partenerul ei este un bărbat extrem de matur care îi este sprijin în toate greutăţile vieţii.

Totodată, impresara a mărturisit şi faptul că nu mai suferă ca în relaţia anterioară, în care era sunată de diverse persoane şi primea mesaje care erau compromiţătoare pentru viaţa de cuplu.

„Sunt o femeie împlinită, o femeie care astăzi nu stă cu frica că cineva sună, vezi că iubitul sau bărbatul e nu știu pe unde, vezi că primesc 4.000 de mesaje de la prostituate, vezi că s-a îmbătat… nu. Nu există așa ceva în viața mea. Nu există femei ieftine, nu există beții, nu există droguri, nu există scandaluri, nu e nimic. Deci, Ronald are o viață… nu știu, să-l țină Dumnezeu așa. Perfect. E probabil tot ceea ce mi-am dorit și tot pentru ceea ce am luptat”, ne-a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate, la Fresh by Unica.

Ce spune Ronald Gavril despre Laurenţiu Reghecampf

Anamaria Prodan a vorbit şi despre cum gestionează Ronald Gavril situaţia controversată prin care aceasta trece cu fostul soţ, Laurenţiu Reghecampf. Impresara ne-a spus că partenerul său de viaţă este o persoană care încearcă să găsească circumstanţe atenuante până şi lui Reghe, în ciuda tuturor lucrurilor pe care i le-a făcut.

„Nu știu dacă ai avut norocul să întâlnești în viața ta un om, cum spun eu, să nu fie atins de atâta răutate, de atâta invidie. Nimic. Zici că a fost ascuns în peșteră și a stat acolo toată viața lui și a ieșit acum și se uită așa și nu înțelege. El spune: „Dar de ce să-i facă rău copilului? Dar de ce face asta? Dar de ce vorbește urât de tine? Dar de ce face toate lucrurile astea?” Și eu spun: „Hai să trecem peste, că nici eu nu știu răspunsul. (…)

Adică, pentru mine, cred că asta a contat foarte mult: să aduc alături de familia mea un om, repet, care nu este atins de nimic rău. Care nu știe. De multe ori când vorbesc cu el și zic: „Da’, din ce lume vii? Cum?” Zic eu: „Eu nu bârfesc pe nimeni. De ce să mă intereseze? Poate fiecare are povestea vieții sale. Dar de ce să zicem ceva rău? Că poate are o problemă de a fost așa de rău. El găsește circumstanțe. Întotdeauna. Și caută scuze. Poate că e nefericit. Poate că conștientizează că a greșit. Poate că vede că nu-i merge cariera. Poate că vede că nu mai face suficienți bani. Poate că…”, ne–a mai spus Anamaria Prodan.

Cum se înţelege Bebeto cu Ronald Gavril

Un alt subiect delicat abordat de Anamaria Prodan a fost relația dintre Ronald Gavril și Bebeto, băiatul său din căsnicia cu Laurențiu Reghecampf. Aceasta a spus cu durere în suflet despre impactul pe care l-a avut Reghe asupra fiului lor, mai ales în ultima vreme, din cauza tuturor scandalurilor în care a fost implicat, precizând că, în ochii copilului ei, tatăl său a suferit o decădere, pe care acesta o vede din ce în ce mai mult, odată cu comparaţia pe care o face cu Ronald.

„Și Bebe, mă uit la copilul meu, cum vorbește cu el, cum se uită la el. Îți dai seama, să faci o comparație… e foarte dureros. Pentru că orice ar fi în sufletul copilului meu, tatălui e zeu. Sau a fost zeu. Să vadă și să sufere că el e dat afară de peste tot, că el merge din ce în ce mai jos, să-l vadă pe Ronald, campion mondial, cu o viață perfectă, cu o mâncare perfectă, cu somn perfect, cu absolut totul, fără pic de răutate…

Adică are grijă de copilul lui Reghe. Are grijă să-l formeze exact la vârsta la care avea nevoie de tatăl lui, de un bărbat. Are grijă și se chinuiește să-i dea o linie perfectă. De campion. De bărbat mândru, demn, puternic”, a mai spus Anamaria Prodan.

Ce sfaturi îi dă Ronald Gavril atunci când îi este greu Anamariei Prodan

Atunci când Anamaria Prodan se confruntă cu momente dificile, Ronald Gavril este mereu acolo pentru a-i oferi îndrumare și sprijin. Potrivit spuselor ei, acesta îi amintește, de fiecare dată, că, pentru a reuși în viață, trebuie să ai principii clare și o disciplină strictă, la fel ca într-un meci de box, unde fiecare decizie contează.

„Îmi spune: „Baby, când intri în ring, care este atât de mic încât nimeni nu realizează, când stai față în față cu un alt luptător și de top, atunci, dacă nu iei cele mai bune decizii și dacă nu muncești până la epuizare înainte să urci acolo și dacă n-ai niște reguli stricte în viață, mori. Dar mori la propriu. Că primești un punct și ai rămas acolo, mort.

Zice: „Gândește-te că, dacă eu n-aș avea viața asta perfectă” – că noi râdem mereu de el, că el doarme la ora 10 seara și la 6 e în picioare – „dacă eu n-aș avea viața asta perfectă, eu n-aș mai putea să intru în ring la vârsta mea, n-aș mai putea să iau deciziile alea pe secundă, la fracțiune de secundă. Totul este despre fericire, armonie, alimentație și viață frumoasă. Atât. Noi n-avem nevoie de mai mult. Noi n-avem nevoie nici măcar de milioane de euro. Că le faci, le faci, că ești deștept, capabil, frumos. Dar noi n-avem nevoie, că banii nu ne aduc fericirea decât… cumva. Așa, cu sănătatea poate te ajută foarte tare banul. Că, ai văzut, dacă n-ai bani, nu trăiești. Dar fericirea suntem noi.

Eu am înțeles foarte târziu că fericirea nu ți-o dau copiii, nu ți-o dă soțul, iubitul… nu. Fericirea ești tu. Ți-o dai singură. Cât de mult poți”, ne-a mai spus Anamaria Prodan, în exclusivitate, la Fresh by Unica.

În această seară, pe 2 aprilie 2025, veţi putea descoperi multe aspecte importante din viața Anamariei Prodan, inclusiv despre relația cu Ronald Gavril, dar și despre momentele dificile pe care le-a traversat de-a lungul anilor.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

