Când și unde se căsătoresc Ștefan Târnovanu și Loredana Turcanu

Ștefan Târnovanu și Loredana Turcanu se căsătoresc vara aceasta

Sezonul nunților din 2026 continuă în forță cu un eveniment mult așteptat în lumea sportului. Ștefan Târnovanu, portarul talentat al Echipei Naționale a României și al FCSB, se pregătește să își unească destinul cu iubita sa, Loredana Turcanu, pe 7 iunie, în orașul său natal, Iași.

Vara aceasta va fi cu adevărat specială pentru cuplu. Povestea lor de dragoste a început acum câțiva ani, iar cererea în căsătorie a avut loc în 2023, pe o plajă exotică din Zanzibar, unde Ștefan i-a făcut Loredanei o surpriză de neuitat. „O viață întreagă cu tine. Te iubesc!”, au scris cei doi în mediul online.

Deși sunt discreți cu viața personală și apar rar împreună la evenimente publice, cei doi împărtășesc momentele frumoase din viața lor de cuplu cu cei care îi urmăresc pe rețelele sociale. Albumele lor virtuale sunt pline de imagini romantice și zâmbete.

Cu ce se ocupă Loredana Turcanu

În timp ce Ștefan jonglează cu antrenamentele și meciurile, Loredana își dedică timpul organizării nunții. Ea lucrează ca make-up artist într-un salon din București, unde este apreciată pentru talentul și creativitatea sa.

Cei doi îndrăgostiți au locuit o vreme în Iași, dar în 2020 s-au mutat împreună în București, odată cu transferul lui Ștefan la FCSB. Relația lor a continuat să se dezvolte frumos, iar acum sunt pregătiți să își oficializeze relația în prezența familiei și a prietenilor apropiați, printre care se numără nume mari din lumea fotbalului românesc.

Cu o carieră promițătoare pe teren și o viață personală armonioasă, Ștefan Târnovanu demonstrează că succesul în sport poate merge mână în mână cu fericirea personală. Nunta de pe 7 iunie se anunță a fi un eveniment de poveste.

Foto: Instagram

