Cine este femeia din cauza căreia Emmanuel Macron ar fi fost pălmuit de soția lui, Brigitte

Un nou volum despre Emmanuel și Brigitte Macron reaprinde zvonurile despre o relație între președintele francez și actrița iraniană Golshifteh Farahani. Cartea „Un couple (presque) parfait” dezvăluie presupuse tensiuni în cuplu legate de această prietenie.

Un nou val de zvonuri despre o presupusă relație între președintele francez Emmanuel Macron și actrița iraniană Golshifteh Farahani a izbucnit odată cu lansarea cărții „Un couple (presque) parfait”, scrisă de jurnalistul Florian Tardif. Publicată miercuri, 13 mai, cartea explorează viața cuplului prezidențial și dezvăluie detalii care au alimentat speculațiile.

Potrivit autorului, o aparentă palmă primită de Macron de la soția sa, Brigitte, în mai 2025, la sosirea lor în Vietnam, ar fi fost legată de aceste zvonuri. Într-un interviu pentru RTL, Tardif susține că Macron și Farahani ar fi avut „o relație platonică”. „Asta mi-au spus în mod repetat cei din anturajul lor”, a declarat jurnalistul. De asemenea, el afirmă că președintele i-ar fi trimis actriței un mesaj: „Te găsesc foarte frumoasă”. Conform lui Tardif, acest schimb de mesaje ar fi provocat tensiuni în cuplul prezidențial, culminând cu incidentul din Hanoi.

Brigitte Macron a negat ferm aceste afirmații, conform unui articol din Le Parisien. „Brigitte Macron a negat categoric această poveste direct autorului pe 5 martie, specificând că nu s-a uitat niciodată în telefonul soțului său”, a transmis anturajul Primei Doamne.

Cum a reacționat Golshifteh Farahani

Pe de altă parte, Golshifteh Farahani, o voce puternică pentru drepturile femeilor iraniene, a abordat zvonurile cu o atitudine calmă. „Apar, dispar… Privesc, observ: ce pot face? Nici măcar nu mă enervează. Întrebarea este, de ce sunt oamenii interesați de astfel de povești? Cred că unii oameni simt o lipsă de iubire și au nevoie să creeze astfel de romane pentru a o compensa”, a declarat actrița pentru presa franceză, citată de Euronews.com.

Farahani, refugiată în Franța din 2008 după ce a fost hărțuită în Iran pentru rolul său din filmul „Body of Lies”, a explicat că și-a petrecut lunile recente în Vancouver și Amazon, departe de Paris și de orice presupusă apropiere de Macron. Actrița continuă să fie o susținătoare ferventă a libertății și vizibilității femeilor iraniene.

Această poveste dezvăluie mai mult despre fascinația publicului pentru viețile private ale liderilor decât despre adevărul din spatele zvonurilor. Așa cum Farahani declară, „trebuie să lăsăm zvonurile să treacă” – o lecție de eleganță în fața speculațiilor.

Foto: Profimediaimages.ro

